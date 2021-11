Stranger Things 4: le novità su episodi e data di uscita

Il 6 novembre si è celebrato il Stranger Things Day, l’evento annuale dedicato a tutti i fan della serie tv. Durante la giornata sono state svelate al pubblico tante novità sulla nuova stagione, attesa su Netflix da più di un anno. In questa occasione, è stato annunciato anche il periodo di uscita e, come da tradizione, i titoli degli episodi in arrivo.

Al centro di Stranger Things 4 ci saranno le nuove vite dei protagonisti. La famiglia Byers si è trasferita da Hawkins insieme ad Eleven, anche a causa della scomparsa di Jim Hopper. Il capo della polizia apparentemente era morto nella terza stagione, ma un teaser pubblicato da Netflix nel 2020 lo ha mostrato vivo e vegeto, ma prigioniero in Russia. Il suo futuro verrà svelato nella quarta stagione. Ma questo non sarà certamente l’unico nodo da sciogliere. Infatti, i fratelli Duffer, creatori della serie tv, hanno in serbo tante sorprese per il pubblico, proprio come annunciato durante il Stranger Things Day.

Stranger Things 4: quando esce

L’uscita della quarta stagione di Stranger Things è prevista per l’estate 2022, come confermato durante la giornata dedicata alla serie tv. Le riprese sono state interrotte più volte a causa della pandemia, ma finalmente sono a un buon punto e i fan dovranno attendere ancora qualche mese. La data ufficiale di uscita verrà svelata nei prossimi mesi.

Stranger Things 4: titoli dei nuovi episodi

La nuova stagione sarà composta da nove episodi. Come di consueto, la piattaforma di streaming ha svelato i titoli:

The Hellfire Club Vecna’s Curse The Monster and The Superhero Dear Billy The Nina Project The Dive The Massacre At Hawkins Lab Papa The Piggyback

I titoli danno alcuni indizi sulle nuove puntate. Per esempio, la penultima puntata si intitola Papa, ovvero il nome con cui Eleven chiamava Martin Brenner, il dottore che la strappò dalle braccia della madre per esplorare la sua mente.

Nel frattempo, la Famiglia Byers insieme a Undici si è trasferita in California, un luogo lontano da Hawkins, dove Will ed Eleven hanno iniziato a frequentare una nuova scuola, lontani dagli storici amici. La ragazza invia delle lettere al suo Mike per raccontargli della sua nuova vita e gli dice che non vede l’ora di vederlo in occasione dello Spring Break, ovvero le vacanze primaverili che si tengono in America e coincidono con la chiusura delle scuole.

La famiglia Byers si prepara a tornare ad Hawkins proprio per le vacanze di primavera. Infatti, secondo quanto rivelato da Netflix, la quarta stagione si svolgerà proprio durante lo Spring Break. Questo periodo, che dovrebbe coincidere con un po’ di riposo e relax, si rivelerà più movimentato del previsto. Qualcosa scuoterà nuovamente le vite dei protagonisti. Ma per capire cosa succederà bisogna attendere le nuove puntate.

Nel frattempo, su Netflix è possibile recuperare le prime tre stagioni oppure guardare tante serie tv simili a Stranger Things.