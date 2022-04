Stranger Things 4: tutte le sconvolgenti novità

Epico, ricco di novità e decisamente spettacolare. Il nuovo trailer di Stranger Things 4 è un succoso antipasto di quello che gli spettatori troveranno nel primo volume della quarta stagione, che sarà distribuito da Netflix il 27 maggio. Il secondo blocco di episodi debutterà invece il 1° luglio.

La quarta stagione della serie tv creata dai Duffer Brothers è una delle più attese del 2022. Tra l’altro si tratta del penultimo capitolo della storia: la quinta stagione, di cui non si sa ancora nulla, sarà quella conclusiva. I fratelli Duffer, che sono anche tra i produttori esecutivi, hanno diretto gli episodi 1, 2, 7, 8 e 9. Il terzo e il quarto vantano la regia di Shawn Levy, mentre il quinto e il sesto quella di Nimród Antal. La serie è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment e tra i produttori esecutivi ci sono Shawn Levy, Dan Cohen, Ian Paterson e Curtis Gwinn.

La trama: dove eravamo rimasti

Stranger Things 4 inizia sei mesi dopo la battaglia di Starcourt, nel corso della quale è morto Billy, fratellastro di Max. Anche Jim Hopper viene dato per morto. Joyce decide di trasferirsi insieme ai figli Will e Jonathan e a Undici, che ha perso i suoi poteri.

Le novità rivelate dal trailer di Stranger Things 4

I pericoli del Sottosopra sono ben lontani dall’essere sconfitti definitivamente e infatti nella quarta stagione di Stranger Things emerge una nuova minaccia sovrannaturale.

Stando al trailer, ci sarà una vera e propria guerra con il Sottosopra. Da una parte si vede chiaramente il nemico: una misteriosa creatura dalle sembianze umane e con numerosi tentacoli. Dall’altra il dottor Sam Owens, del progetto MK Ultra, incontra Undici e le chiede aiuto: «Senza di te, non possiamo vincere questa guerra».

Undici non ha recuperato i poteri

Undici, però, non ha ancora recuperato i poteri. Nel trailer si vedono diversi flashback di lei bambina, in preda alla rabbia, in laboratorio. Forse sono la chiave per recuperare le sue capacità sovrannaturali?

Jim Hopper è ancora vivo

Jim Hopper è vivo ed è in un campo di prigionia sovietico, dove lo si vede combattere, con altri detenuti, contro un Demogorgone. La quarta stagione dovrà spiegare in che modo è stato teletrasportato in Siberia e se sarà liberato. Pare che Joyce e Murray potrebbero tentare un salvataggio.

Una nuova minaccia sovrannaturale

Uno dei cuori pulsanti della quarta stagione è Creel House, una casa che pare uscita da un film horror. I protagonisti rimasti a Hawkins la perlustrano e una delle ipotesi più probabili è che in questo luogo si trovi un accesso al Sottosopra.

Un altro elemento misterioso è l’orologio a pendolo che si vede sia dentro Creel House, sia in una parete della scuola. Altrettanto indecifrabile è la scena in cu Max si solleva in aria: è colpa di una forza sovrannaturale o la ragazza è dotata di poteri? I più attenti hanno notato che la scena accade davanti alla lapide di Billy, ma su cui c’è un nome leggermente diverso rispetto alla tomba mostrata all’inizio del trailer: “William Hargrove", non “Billy Hargrove". Una svista o un ulteriore mistero?