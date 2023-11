Stranger Things 5: il finale sarà definitivo?

Fonte foto: Netflix

Ora che lo sciopero degli attori di Hollywood è ufficialmente terminato, seguendo di qualche settimana la conclusione dello sciopero degli sceneggiatori, gli aggiornamenti sulle serie tv più attese sono tornati all’ordine del giorno, anche perché quasi tutte le produzioni sono ripartite a passo spedito o stanno per farlo. Tra i titoli più seguiti c’è ovviamente Stranger Things, di cui si attende su Netflix la quinta e ultima stagione. Del nuovo ciclo di episodi di prossima uscita (il debutto avverrà probabilmente nel 2025) sono state fornite in questi giorni diverse anticipazioni, tra cui qualche informazione sull’inizio e sulla fine della stagione 5.

Stranger Things 5: svelata la prima scena

In occasione dello Stranger Things Day 2023 gli sceneggiatori della serie hanno pubblicato sui social una piccola anticipazione: l’incipit della prima pagina della sceneggiatura della stagione 5. Dalle poche righe rese pubbliche si capisce che la prima scena del primo episodio inizierà al buio, mentre soffia un vento freddo che smuove le fronde degli alberi e la voce di un bambino canta una canzone familiare.

Il testo pubblicato dagli sceneggiatori si ferma qui, ma tanto è bastato a solleticare la curiosità dei fan. Alcuni hanno già ipotizzato che il bambino in questione sia Will Byers (interpretato da Noah Schnapp), la cui sparizione dà il via alla storia nella prima stagione.

Stranger Things 5: come sarà il finale

Dall’inizio, alla fine. Anche il finale di Stranger Things 5 ultimamente è stato oggetto di alcune domande e anticipazioni. In una recente intervista David Harbour (che interpreta Jim Hopper) ha infatti assicurato che l’ultimo episodio della stagione 5 regalerà ai fan un finale in piena regola: «La bellezza di questa cosa è che ci sarà un vero e proprio finale. Le cose si concluderanno in modo molto reale», ha detto. Un addio come si deve, insomma, senza cliffhanger né misteri irrisolti.

Stranger Things 5: quando iniziano le riprese

Netflix ha fatto sapere che Stranger Things sarà tra le prime serie a tornare in produzione e che ci sono tutte le intenzioni di procedere senza ulteriori rallentamenti, lavorando sodo. Non è stata annunciata una data ufficiale di inizio delle riprese, ma è probabile che si tornerà sul set entro la fine del 2024 e che le riprese dureranno in tutto un anno.

Nell’intervista Harbour si è detto impaziente di tornare al lavoro: «Mi sento come un cavallo pronto a partire mentre i cancelli si stanno per aprire», ha spiegato. «È l’ultima stagione e non vedo l’ora di tuffarmi con tutto il cuore nella storia di questo ragazzo [Jim Hopper, ndr] che ha fatto un’enorme differenza nella mia vita ma personalmente, e certamente dal punto di vista della carriera; è stato il personaggio del cinema e della TV che ho amato di più».