Stranger Things 5: quando esce e di cosa parlerà

Archiviato il capitolo Stranger Things 4 – gli ultimi due episodi sono usciti su Netflix pochi giorni fa – il pensiero dei fan è ormai rivolto soltanto a una cosa: la quinta stagione. La trama del finale della quarta stagione, infatti, è evidentemente stata in parte una preparazione a ciò che verrà dopo.

Nelle ultime due puntate gli spettatori (attenzione: seguono spoiler!) hanno assistito a una sorta di vittoria mutilata. Undici e i suoi amici sono effettivamente riusciti, agendo su tre diversi fronti, a respingere Vecna, che però non è morto: ferito gravemente, si sta certamente preparando a tornare più forte di prima. Intanto, non è stato possibile impedire l’apertura di un immenso portale a Hawkins, che collega il Sottosopra e il mondo normale. I protagonisti sono di nuovo tutti insieme, insomma, ma c’è poco da festeggiare: è arrivato il momento di prepararsi alla battaglia finale.

Cosa succederà in Stranger Things 5

Questo scontro definitivo tra i protagonisti e Vecna sarà certamente il cuore della quinta e ultima stagione di Stranger Things. Con ogni probabilità Vecna, che è nascosto da qualche parte nel Sottosopra a leccarsi le ferite, tornerà in forze e organizzerà un esercito di creature mostruose per portare a termine il suo piano, ovvero conquistare Hawkins e il mondo intero. Dall’altra parte, però, anche Undici e i suoi amici, fiancheggiati dai "buoni" dell’esercito, avranno modo di organizzare la difesa o un nuovo attacco.

La trama dei prossimi episodi è stata delineata tempo fa dai fratelli Duffer, i creatori della serie, e anche Netflix ha già visionato il progetto. «Sono state versate molte lacrime quando abbiamo finito», hanno raccontato i Duffer. Al momento non sono stati diffusi molti dettagli, se non il fatto che la quinta stagione ripartirà da un salto temporale in avanti: ritroveremo quindi Undici, Will, Mike & company più grandi (magari già alla fine del college?).

Quali personaggi tornano in Stranger Things 5

Un altro dettaglio interessante rivelato nel corso di varie interviste riguarda il fatto che alcuni personaggi morti potrebbero tornare nella stagione finale: è il caso di Cassie, l’angelica e tormentata cheerleader presa da Vecna, o anche di Bob Newby, ex compagno di Joyce ucciso da un Demogorgone.

Persino Joseph Quinn, che interpreta Eddie, parlando con il Guardian prima dell’uscita degli episodi finali ha detto: «Diventerei furioso se mi facessero fuori. A parte gli scherzi, mi piacerebbe davvero tanto esserci [nella quinta stagione]». Un grande esempio di poker face o c’è davvero qualche possibilità di rivederlo in scena, nonostante il suo personaggio sia morto nel Sottosopra proprio nell’ultimo episodio della quarta stagione?

Quando esce Stranger Things 5

Netflix ha recentemente pubblicato sui social due foto del finale di Stranger Things 4 e un messaggio che dice: "L’inizio della fine. Stagione 5, 2024". L’ultima stagione è dunque attesa fra oltre un anno.