Stranger Things 5, quando iniziano le riprese?

C’è grande attesa per la quinta stagione di Stranger Things. Non solo perché gli spettatori non vedono l’ora di conoscere cosa accadrà a Undici e ai suoi amici, ma soprattutto perché la stagione 5 sarà quella conclusiva. La data di uscita dei nuovi episodi su Netflix non è ancora nota, ma abbiamo qualche indizio in più a riguardo: merito delle dichiarazioni rilasciate di recente da David Harbour, l’attore che interpreta lo sceriffo Jim Hopper. Ecco cosa è stato detto

Cosa ha detto David Harbour

Ma cosa ha detto David Harbour? Mentre si trovava ad Abu Dhabi per partecipare al Middle East Film & Comic Con, l’attore ha raccontato: «Stiamo lavorando alla stagione cinque. Ho un paio di mesi per allenarmi». E ancora: «Iniziamo le riprese in giugno, sarà la nostra ultima stagione».

Nella quarta stagione della serie creata dai fratelli Duffer, Hopper era prigioniero dei sovietici. Per prepararsi all’interpretazione l’attore aveva seguito una rigorosa preparazione perché doveva apparire muscoloso, asciutto ma anche provato (fisicamente e psicologicamente) dalla detenzione in condizioni terribili. Dalla terza alla quarta stagione l’attore ha raccontato di aver perso circa 35 chili grazie all’allenamento e al digiuno intermittente. Alla fine della quarta stagione, però, Hopper è tornato negli Stati Uniti e si è ricongiunto con Joyce e con Undici. Ad attenderlo, dunque, non dovrebbero esserci altri periodi di fatica e dieta ferrea!

Le riprese iniziano in primavera

Anche Noah Schnapp, l’attore che interpreta Will, in una live sui social ha parlato dell’inizio delle riprese di Stranger Things 5, dicendo però che cominceranno a maggio (e non giugno). Ma insomma, poco cambia: il punto è che ormai manca poco!

Cosa sappiamo di Stranger Things 5

A parte questi riferimenti abbastanza generici, le informazioni su Stranger Things 5 sono ancora un mistero. Sicuramente i protagonisti dovranno affrontare Vecna in un’ultima battaglia decisiva, ma non ci sono altre notizie per ora sulla trama della quinta stagione, che sarà composta da otto puntate. La prima si intitolerà "Chapter One: The Crawl".

Sappiamo anche, poi, che non sono previste new entry nel cast: i creatori della serie hanno preferito concentrarsi sui personaggi già noti, senza aggiungere altra carne al fuoco. L’uscita della stagione 5 potrebbe avvenire nel corso del 2024.

Quanto sono pagati gli attori?

Recentemente sono state diffuse anche le retribuzioni degli attori della serie. Millie Bobby Brown ha un accordo più ampio con Netflix che include, oltre alla serie, anche i film Enola Holmes e The Electric State: la cifra non è nota. Gli attori principali come David Harbour e Winona Ryder riceveranno 9,5 milioni per la stagione 5 (erano 2,8 milioni nella terza stagione). I giovani protagonisti presenti fin dal primo episodio, come Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Finn Wolfhard, avranno invece circa sette milioni ciascuno. Lo stesso vale per Sadie Sink, sebbene sia entrata nel cast più tardi.