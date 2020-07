Stranger Things, rinnovata anche per una quinta stagione?

Rumors di una quinta stagione per Stranger Things circolano già da tempo, anche se la quarta è ancora in attesa di uscire su Netflix. Una possibile conferma arriva dall’attore David Harbour, che interpreta lo sceriffo Jim Hopper: durante un’intervista si è lasciato scappare un rifermento a un quinto ciclo di episodi.

I fan sono ancora in attesa di poter vedere Stranger Things 4 e scoprire le sorti destinate all’amato sceriffo Hopper. La produzione della quarta stagione della serie Netflix firmata dai fratelli Duffer è stata rinviata per via dell’emergenza coronavirus. In molti pensavano che la quarta sarebbe stata anche l’ultima stagione di questa popolare serie, proprio perché i fratelli Duffer in alcune interviste aveva spiegato come 4 stagioni fosse la durata perfetta per Stranger Things. Le parole di Harbour però riaprono la speranza dei fan di vedere già confermata e rinnovata la serie Netflix per una quinta stagione.

Stranger Things 5, le parole di Harbour-Hopper

Durante un’intervista da Gold Derby, l’attore che interpreta il burbero sceriffo Hopper ha dato qualche anticipazione sulla quarta stagione di Stranger Things. Nel farlo, però, ha menzionato anche riferimenti a una possibile quinta stagione: “Vi dico che nella stagione 4 e nella stagione 5, semmai fossimo in grado di girare ancora, saranno rivelate molte cose che rendono complessa la storia di Hopper, che è davvero molto ricca e non vedo l’ora che la vediate. È una di quelle cose che ti fanno rivalutare la serie per intero. Perché sappiamo tutti il finale, e voi potrete tornare indietro e vedere gli indizi che abbiamo seminato nella stagione 3, che poi daranno il loro frutti nella quarta e quinta stagione”.

