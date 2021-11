Strappare lungo i bordi: tutti i fumetti di Zerocalcare disponibili online

La serie TV Netflix Strappare lungo i bordi è un successo, di pubblico e di critica, ed è sulla bocca di tutti come anche il suo creatore: il fumettista italiano Michele Rech, in arte Zerocalcare. Successo meritato, certamente, che adesso si sta allargando all’opera intera dell’artista romano. Cioè ai suoi fumetti, che pubblica ormai da dieci anni.

Mentre la Top Ten di Netflix Italia certifica il primo posto di “Tear Along the Dotted Line: Season 1“, quindi, Amazon e gli altri shop online registrano un boom di ricerche e di acquisti per i volumi già pubblicati da Rech, che sono un bel po’: bel 13 volumi, in diverse edizioni, e 11 storie brevi pubblicate sui più importanti quotidiani e settimanali italiani. A dire il vero, poi, Strappare lungo i bordi è la seconda serie d’animazione di Zerocalcare: nel 2020 è stato il turno di Rebibbia Quarantine. Zerocalcare, infine, è tra gli sceneggiatori del film La profezia dell’armadillo, tratto dal suo omonimo fumetto. L’opera di Michele Rech, quindi, è decisamente corposa e Amazon è un buon posto per iniziare a esplorarla.

I fumetti di Zerocalcare disponibili su Amazon

La pagina Amazon di Zerocalcare contiene buona parte dell’opera fumettistica di Michele Rech, comprese diverse raccolte. Alcuni volumi sono disponibili solo in formato Kindle, altri anche in formato cartaceo con copertina rigida o flessibile.

La profezia dell’armadillo – Formato Kindle

Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia – Copertina rigida

Kobane Calling – Formato Kindle

Dodici – Copertina flessibile

Macerie prime – Copertina rigida

Dimentica il mio nome – Copertina rigida

A babbo morto. Una storia di Natale – Copertina rigida

Ogni maledetto lunedì su due – Copertina flessibile

Scheletri – Copertina rigida

Un polpo alla gola – Copertina flessibile

Macerie prime. Sei mesi dopo – Copertina rigida

Kobane calling. Oggi – Copertina rigida

La scuola di pizze in faccia del professor Calcare – Copertina rigida

L’elenco telefonico degli accolli – Copertina flessibile

Scavare fossati-nutrire coccodrilli – Catalogo della mostra