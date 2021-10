Strappare lungo i bordi: quando esce la serie di Zerocalcare

Una nuova serie d’animazione italiana è in arrivo su Netflix e a firmarla è Zerocalcare, alias del famoso fumettista Michele Rech. Dopo mesi di attesa, Strappare lungo i bordi ha finalmente una data di uscita ufficiale sulla piattaforma di streaming.

Strappare lungo i bordi è una serie scritta e diretta da Zerocalcare, e prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing. L’ambientazione è quella ben nota e cara ai fan del fumettista e racconta le avventure di Zerocalcare e dei suoi amici, spaziando dall’infanzia fino ai giorni nostri. Nei 6 episodi da 15 minuti ciascuno, il fumettista parla del viaggio in treno con gli amici Sarah e Secco e non manca nemmeno l’amico Armadillo, a cui presta la voce l’attore Valerio Mastandrea. Non resta quindi che attendere la messa in onda su Netflix per scoprire le avventure del fumettista.

Strappare lungo i bordi: la trama

Zerocalcare si avventura nel mondo delle serie d’animazione con Strappare lungo i bordi per Netflix, portando sulla piattaforma di streaming il suo ormai noto universo narrativo in versione video. Le indiscrezioni sulla trama sono pochissime: la storia racconta un viaggio in treno di Zerocalcare con gli amici di sempre, Sarah e Secco, che si preparano a fare qualcosa di molto difficile.

Durante il tragitto, non mancano flashback e aneddoti sulla vita del fumettista, che spaziano dalla sua infanzia fino ai giorni nostri. Si avvicendano così ricordi sugli anni della scuola, alternati a riflessioni esistenziali e dialoghi con l’amico Armadillo.

Tutti i personaggi della serie sono doppiati da Zerocalcare, ma solo per l’Armadillo è stata scelta una voce d’eccezione: quella dell’attore Mastandrea. Loro due accompagneranno gli spettatori e i fan del fumettista fino alla fine del racconto, dove una sorpresa li attende.

Strappare lungo i bordi: quando esce

La serie d’animazione di Zerocalcare era stata annunciata a dicembre 2020 e da allora non sono trapelate indiscrezioni fino a giugno, quando il fumettista ha pubblicato un simpatico video sui suoi social network per rassicurare i fan sui lavori in corso.

Nel video di giugno, si ironizzava su un Netflix malvagio che come l’occhio di Sauron veglia su tutto, impedendo a Zerocalcare di rivelare anche il più piccolo dettaglio. Ora però c’è una data di uscita ufficiale: i 6 episodi della serie Strappare lungo i bordi arriveranno su Netflix a partire dal 17 novembre, e verrà presentata in anteprima mondiale lunedì 18 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, dove saranno proiettati i primi due episodi.