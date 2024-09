Streaming: cos'è il nuovo Google TV Freeplay

Sulle Smart TV dotate di sistema operativo Android TV e interfaccia Google TV sta arrivando una nuova icona e, di conseguenza, una nuova sezione di contenuti: si chiama “Freeplay” e, almeno negli Stati Uniti, è già apparsa sulle Chromecast con Google TV e su alcune televisioni a marchio Hisense e TCL.

Freeplay è, in pratica, un rebranding di una sezione che già era presente ma, a differenza di altri rebranding, questa volta potrebbe esserci dietro la volontà, da parte di Google, di potenziare questa sezione.

Google TV Freeplay

Sulle TV americane la nuova sezione chiamata “Google TV Freeplay” sostituisce la precedente “Free TV Channels” e, al momento, tra le due cambia solo il nome. L’icona della nuova sezione è bianca con il bordo colorato dai classici colori di Google (verde, giallo, rosso e blu), e contiene al suo interno il nome “Freeplay“.

Sotto l’icona c’è la spiegazione: “Free Channels from Apps“, cioè canali gratis provenienti dalle app. Esattamente come prima, infatti, anche ora Google raccoglie in una unica sezione tutti i canali FAST trasmessi dalle app installate, per un totale (in USA) di 150 canali.

Per FAST si intende “Free Ad supported Streaming Television“, cioè piattaforme che trasmettono contenuti in streaming gratuiti, ma con al loro interno degli spot pubblicitari. La maggior parte di queste televisioni hanno una programmazione “lineare“, cioè l’utente vede quel che c’è in onda e non può scegliere da un catalogo.

Le FAST, in pratica, funzionano in modo del tutto simile alla classica TV digitale terrestre, o satellitare, ma vengono trasmesse in streaming via Internet. Secondo molti, proprio per questa somiglianza con la TV tradizionale, le FAST hanno davanti un futuro radioso.

Google, ma anche Samsung e molti altri produttori di TV, sta scommettendo sulle TV FAST ma, a differenza di Samsung, non lo fa con una piattaforma proprietaria (come Samsung TV Plus) ma aggregando i contenuti delle altre piattaforme.

Cosa cambia con Google TV Freeplay

Alla luce di questo ragionamento, quindi, non dobbiamo lasciarci ingannare pensando che Freeplay sia semplicemente un nuovo modo di chiamare i canali gratis presenti sulle Google TV. Al contrario, è sempre più probabile che Google voglia investire in questo settore per espandere l’offerta di canali per gli utenti.

Come vorrà farlo non è ancora noto, anche perché in Italia non sono ancora disponibili i canali FAST raggruppati in una sola sezione dell’interfaccia Google TV. Certamente, però, ci possiamo aspettare delle modifiche e un potenziamento di questa sezione in USA e, successivamente, quasi certamente la vedremo anche in Europa.