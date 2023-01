Su Google TV è arrivata la pubblicità "Per te"

La pubblicità in TV è uno degli elementi a cui siamo più abituati, soprattutto se guardiamo programmi sul Digitale Terrestre. Ultimamente, però, anche le piattaforme di streaming, l’ultima Netflix, hanno iniziato a proporre piani a basso costo con gli spot pubblicitari.

C’è, però, un livello in più che sta per essere "colonizzato" dalle pubblicità: quello dei sistemi operativi e delle interfacce delle moderne Smart TV. Ad esempio Google TV, l’interfaccia personalizzata del sistema operativo Android TV, che ha appena aperto le porte agli inserzionisti pubblicitari e già vende i primi banner.

Più pubblicità su Google TV

Gli annunci pubblicitari su Android TV e Google TV nascono come raccomandazioni utili a mostrare contenuti allineati ai gusti dell’utente come film o spettacoli TV disponibili sui vari servizi di streaming e app.

Già nel 2021, Google TV e Android TV hanno iniziato a mostrare annunci di film che era possibile vedere nelle sale cinematografiche a partire da Shang-Chi della Marvel. Da allora hanno proseguito includendo i trailer dei film in uscita nelle sale.

Il passo successivo, cioè la comparsa di veri e propri annunci che pubblicizzano prodotti e negozi fisici, è stato compiuto in questi giorni. Molti utenti hanno segnalato questa novità apparsa per la prima volta nella sezione "Per te" di Google TV, cioè quella che mostra una selezione di contenuti che potrebbero piacere all’utente, in base a ciò che ha visto in passato.

La novità non è da poco, perché chiude il cerchio: a Google TV, infatti, si accede col proprio account Google nel quale Big G archivia tutte le preferenze e le cronologie di tutti i suoi prodotti e servizi. Ciò vuol dire che, a breve, se cercheremo un negozio di mobili su Google o su Google Maps potremo ritrovarci con la pubblicità dell’Ikea nella sezione "Per te" di Google TV.

Per Te su Google TV: contenuti e pubblicità

I primi nuovi annunci pubblicitari sono stati visti dagli utenti indiani, che nella sezione "Per Te" di Google TV hanno visto, in bella mostra e decisamente in evidenza nella parte alta dello schermo, un banner del negozio IndiaiStore, un rivenditore fisico e online di prodotti Apple in India. All’interno del banner anche un annuncio testuale: "Ci sono così tanti motivi per passare all’iPhone".

Altre pubblicità su Google TV sono state viste in Canada: un annuncio di Chrysler e uno per la catena di caffetterie Tim Horton’s.

Insomma, sembra che sia in corso un vero e proprio piano di monetizzazione a tutto tondo della piattaforma di TV Smart di Google, che coinvolge come investitori sia marchi internazionali che attività locali.