Su quali Smart TV LG arriva l'aggiornamento che migliora la qualità

LG ha distribuito l’elenco delle Smart TV che hanno già ricevuto o riceveranno nel giro di poco tempo l’aggiornamento software che va a migliorare la qualità dell’immagine. Il “trucco" con cui riesce passa dall’abilitazione del Dolby Vision a risoluzione 4K Ultra HD con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

L’aggiornamento per le Smart TV LG va pure a migliorare (e neanche di poco) il “dialogo" – e quindi la qualità visiva – tra i televisori intelligenti del produttore coreano e la console Xbox Series X, dal momento che in questo modo le Smart TV LG potranno gestire la grafica di altissima qualità in uscita dalla più recente console di Microsoft. LG, sul tema, è avanti da tempo: è stato il primo produttore ad abilitare il Dolby Vision in 4K a 120 Hz su alcuni dei suoi prodotti, mentre la concorrenza arranca. Gli assenti illustri dell’elenco sono le Smart TV OLED BX e tutti gli OLED LG della serie 9 del 2019.

Aggiornamento su tutte queste Smart TV LG

Di seguito l’elenco completo delle Smart TV LG sulle quali è arrivato o è in arrivo l’aggiornamento che migliora la qualità. Va detto che le versioni del sistema operativo (firmware) indicate di fianco a ciascun modello possono essere differenti a seconda del Paese di distribuzione.

Z1 OLED (2021) – Firmware 03.15.28, disponibile da luglio 2021

G1 OLED (2021) – Firmware 03.15.27, disponibile da giugno 2021

C1 OLED (2021) – Firmware 03.15.27, disponibile da giugno

B1 OLED (2021) – Firmware 03.20.30, disponibile da ottobre 2021

QNED99 LCD (2021) – Firmware 03.15.75, disponibile da ottobre

QNED90 LCD (2021) – Firmware 03.20.30, disponibile da ottobre

NANO99 LCD (2021) – Firmware 03.20.40, disponibile da ottobre

NANO90 LCD (2021) – Firmware 03.20.30, disponibile da ottobre

NANO85 LCD (2021) – Firmware 03.20.30, disponibile da ottobre

ZX OLED (2020) – Firmware 04.30.16, disponibile da ottobre

GX OLED (2020) – Firmware 04.30.10, disponibile da ottobre

CX OLED (2020) – Firmware 04.30.10, disponibile da ottobre

NANO99 LCD (2020) – Firmware 04.30.16, disponibile da ottobre

NANO97 LCD (2020) – Firmware 04.30.16, disponibile da ottobre

LG concentrata sulla qualità dell’immagine

Di recente è arrivato un altro aggiornamento importante per la qualità di visione delle Smart TV LG. Quasi tutte quelle recenti sono dotate infatti della modalità Filmaker, ma in precedenza andava attivata manualmente. Da qualche giorno invece la modalità si attiva da sola nel momento in cui si guarda un film su Amazon Prime Video.

La modalità Filmaker è compatibile solamente con i contenuti in risoluzione 4K ed è pensata per adattare le regolazioni della Smart TV in modo che le immagini riprodotte siano le più possibile vicine all’idea di partenza del regista, in sostanza quella che lo spettatore potrebbe vedere al cinema.

Per migliorare la qualità delle immagini, la modalità Filmmaker delle Smart TV LG si occupa di disattivare automaticamente tutte le impostazioni di elaborazione dell’immagine che, ha spiegato LG "possono far sembrare i film innaturali“.