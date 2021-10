Cos'è l'HDR TV e perché è importante

L’HDR TV è una tecnologia che consente di ottimizzare la qualità d’immagine, attraverso una gestione migliore della luminosità all’interno delle sequenze video. I dispositivi con HDR integrato offrono un’elevata gamma dinamica, infatti sono in grado di assicurare un impatto visivo eccellente, con immagini estremamente dettagliate e luci sempre perfette in ogni contesto visivo. Scopriamo cosa bisogna sapere su questo sistema e quali sono i migliori TV con HDR in commercio.

HDR TV: cos’è esattamente

L’HDR è una sigla che sta per High Dynamic Range, ovvero ampia gamma dinamica. Questa tecnologia viene spesso abbinata agli schermi Ultra HD 4K, infatti laddove la qualità di risoluzione garantisce il supporto per l’alta definizione attraverso un numero maggiore di pixel, con l’HDR è possibile aumentare la qualità specifica di ogni singolo pixel. Ovviamente questo sistema può essere applicato a qualsiasi tipologia di schermo, infatti il suo scopo è ottimizzare la qualità visiva dinamica dei pixel presenti.

Senza dubbio un TV 4K HDR mette a disposizione un’esperienza visiva complessiva migliore rispetto a un televisore HD o Full HD con supporto HDR, ad ogni modo a parità di risoluzione un dispositivo con HDR offre senz’altro una visione superiore in confronto a un apparecchio senza questa tecnologia. Un televisore HDR incrementa la qualità percepita quando si guarda un contenuto video, poiché permette ad ogni pixel di esprimere tutte le variazioni cromatiche disponibili con una luce alta o bassa.

I TV con HDR sono capaci di mostrare una quantità di sfumature di luminosità e colori più vicina a quella percepibile dall’occhio umano, mentre in uno schermo convenzionale questa gamma cromatica è più limitata. Ciò consente di ottenere ad esempio neri più scuri e bianchi più luminosi, con la possibilità di sfruttare appieno le potenzialità visive dello schermo. Un televisore con HDR, dunque, mette a disposizione una maggiore gamma dinamica e un rapporto di contrasto più elevato, utilizzando tutti i livelli di luminosità disponibili.

Come funziona l’HDR nei televisori

La tecnologia HDR all’interno dei televisori cerca di replicare la visione naturale che abbiamo quando guardiamo il mondo con i nostri occhi. Nella vita reale siamo in grado di osservare ciò che ci circonda, cogliendo ogni sfumatura cromatica e luminosa dello scenario presente davanti a noi. Infatti possiamo notare dettagli unici e quasi impercettibili all’interno di una scena reale, ad esempio distinguendo le minime differenze di luce causate dai riflessi del sole al tramonto, oppure i giochi luminosi provocati dalle ombre.

Con l’HDR gli schermi dei moderni televisori cercano di avvicinare la riproduzione video convenzionale alla visione reale dei nostri occhi, con l’aumento la gamma dinamica di luce che è possibile gestire attraverso il display. Un TV con HDR può differenziare anche minime sfumature di ombre e luci, creando immagini particolarmente realistiche. Un TV normale, infatti, può riprodurre appena una piccola parte delle variazioni di luce e colore, non riuscendo a trasmettere le medesime sensazioni che si provano guardando l’immagine reale.

I TV HDR compiono un passo in avanti rispetto ai televisori ad alta definizione tradizionali, avvicinando l’esperienza visiva reale con quella artificiale. Per farlo sfruttano una serie di tecnologie con pannelli a 10 o 12 bit, nuovi sistemi LED ottimizzati e standard come il Dolby Vision. Attualmente la gamma di colori riproducibili con un TV HDR può andare dal 50 ad oltre il 75% dei colori percepiti dall’occhio umano, mentre un televisore normale senza HDR arriva a malapena intorno al 35%.

Gli standard dei TV HDR

Per implementare la tecnologia HDR nei televisori si utilizzano diversi standard, a partire da quello di base HDR10. Tutti i TV HDR sono compatibili con questo protocollo open source, inoltre viene utilizzato anche nei contenuti Blu-ray Ultra HD e nei giochi di alcune console come PS4 e Xbox One. L’evoluzione è lo standard HDR10+, un sistema che consente di gestire in modo personalizzato l’HDR adattandolo su misura in base ad ogni tipo di contenuto in riproduzione, usato ad esempio sulle smart TV Samsung e i contenuti della piattaforma Amazon Prime Video.

L’ampia gamma dinamica viene proposta anche attraverso il protocollo Dolby Vision, la versione proprietaria alternativa al progetto open source HDR10 e HDR10+. Questo standard supporta i pannelli a 12 bit più avanzati con una luminosità massima fino a 10.000 nits, un sistema compatibile con diversi televisori Sony e LG. Infine bisogna citare anche la tecnologia HLG (Hybrid Log Gamma), un sistema HDR utilizzato per le trasmissioni televisive, con il quale vengono integrate le gamme dinamiche tradizionali con quelle di tipo HDR.

Perché acquistare un TV HDR?

I televisori con HDR sono in grado di offrire un’alta gamma dinamica, gestendo con maggiore efficienza la luce e i colori. Questi TV propongono immagini più simili a quelle reali percepite dalla vista, con una profondità e un contrasto elevati avvicinando l’esperienza video a quella visiva della vita reale. Per quanto riguarda gli standard migliori sono senza dubbio HDR10+ e Dolby Vision, oppure HLG per le trasmissioni televisive nel settore del broadcast, soprattutto se abbinati a schermi con risoluzione 4K Ultra HD.

I migliori TV con HDR

Al giorno d’oggi si possono trovare numerosi televisori con ampia gamma dinamica, tra cui gli OLED TV 4K HDR oppure i più economici LED TV 4K Ultra HD con HDR. Ecco quali sono i modelli da considerare per usufruire di immagini iperrealistiche, con una selezione dei migliori televisori HDR per ogni fascia di prezzo.

Hisense 43AE7210F

Hisense 43AE7210F

Un televisore con alta gamma dinamica è l’Hisense 43AE7210F, un TV LED con risoluzione Ultra HD 4K con schermo da 43 pollici. Il device è compatibile con HDR e HDR10+, supporta lo standard Dolby DTS e dispone di Alexa integrata per il controllo delle funzionalità smart attraverso i comandi vocali. È presente il doppio tuner per il digitale terrestre e il satellitare DVB-T2/S2 HEVC Main 10, il sistema operativo Vidaa u4.0, il modulo Wi-Fi, la connettività Bluetooth e la predisposizione per l’attacco a parete VESA 200×200 mm.

Caratteristiche principali

TV LED 43 pollici

HDR, HDR10+

Risoluzione UHD 4K

Vidaa u4.0

Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet

DVB-T2 HEVC Main 10, DVB-S2

LG 43UP75006LF

LG 43UP75006LF

Uno dei migliori TV HDR LED per qualità-prezzo è il modello LG 43UP75006LF, un televisore da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD. Lo schermo supporta gli standard HDR10+ e HLG, è dotato di un potente processore quad core 4K e di un modulo Wi-Fi per il collegamento wireless alla rete internet. È presenta la funzione FILMMAKER MODE per beneficiare di un’esperienza cinematografica, il sistema Game Optimizer per adeguare le prestazioni nel gaming, inoltre è compatibile con gli assistenti virtuali Alexa e Google Assistant.

Caratteristiche principali

TV LED 43 pollici

HDR, HDR10+, HLG

Risoluzione UHD 4K

webOS 6.0

Processore quad core 4K

Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI

DVB-T2 HEVC Main 10, DVB-S2

Samsung UE55AU7190UXZT

Samsung UE55AU7190UXZT

Un eccellente TV HDR è il Samsung UE55AU7190UXZT, un televisore da 55 pollici con risoluzione d’immagine UHD 4K. Questo modello supporta lo standard HDR10+ e HLG per le trasmissioni televisive, offre un contrasto elevato e dispone di un potente processore Crystal 4K ottimizzato per l’alta definizione. Si tratta di un TV LED con sistema operativo Tizen compatibile con Alexa, con tuner DVB-T2, DVB-S2 e interfaccia CI+, 3 porte HDMI, un ingresso USB, modulo Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.2.

Caratteristiche principali

TV LED 55 pollici

HDR, HDR10+, HLG

Risoluzione UHD 4K

Tizen

Processore Crystal 4K

Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet

DVB-T2 HEVC Main 10, DVB-S2, CI+

Samsung QE43Q65AAUXZT

Samsung QE43Q65AAUXZT

Per un’esperienza visiva altamente realistica è possibile acquistare il Samsung QE43Q65AAUXZT, un QLED TV 4K UHD in grado di assicurare colori brillanti grazie alla tecnologia Quantum Dot con retroilluminazione Dual LED. Questo televisore da 43 pollici propone l’innovativo sistema Quantum HDR, con ampia gamma dinamica adattiva tramite il supporto degli standard HDR10+ e HLG. È compatibile anche con Dolby Digital Plus, dispone dell’integrazione di Alexa, il Wi-Fi Direct, 2 porte USB e 3 ingressi HDMI.

Caratteristiche principali

TV QLED 43 pollici

HDR, HDR10+, HLG

Risoluzione UHD 4K

Tizen

Processore Quantum Lite 4K

Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet

DVB-T2 HEVC Main 10, DVB-S2

Sony Bravia KD-43X80JP

Sony Bravia KD-43X80JP

Tra i TV con HDR migliori sul mercato c’è il Sony Bravia KD-43X80JP, uno smart TV 43 pollici con risoluzione Ultra HD 4K. Questo televisore LED con HDR è compatibile con HDR10, HLG e Dolby Vision, con sistema 4K HDR X-Reality Pro per ottimizzare la nitidezza e tecnologia Dynamic Contrast Enhancer per aumentare il contrasto. Dispone di un efficiente processore 4K HDR X1, doppie casse incorporate da 10 W, il triplo tuner DVB-T2/S2/C e il modulo Wi-Fi, con 4 ingressi HDMI e 2 porte USB oltre al chromecast integrato.

Caratteristiche principali

TV QLED 43 pollici

HDR, HDR10, HLG, Dolby Vision

Risoluzione UHD 4K

Android TV

Processore 4K HDR X1

Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet

DVB-T2 HEVC Main 10, DVB-S2, DVB-C

LG OLED48C14LB

LG OLED48C14LB

Un eccellente dispositivo 4K HDR OLED TV è il modello LG OLED48C14LB, un televisore 48 pollici con HDR e supporto per lo standard Dolby Vision IQ. Questa configurazione garantisce un’elevata gamma dinamica adattiva e un contrasto eccezionale, con risoluzione 4K Ultra HD e sistema FILMMAKER MODE per ottimizzare l’esperienza cinematografica. Sono presenti Alexa e Google Assistant integrati, il sistema operativo webOS 6.0, un moderno telecomando Bluetooth con puntatore, il potente processore α9 Gen 4 Intelligent e 4 porte HDMI 2.1.

Caratteristiche principali

TV OLED 48 pollici

HDR, Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG

Risoluzione UHD 4K

webOS 6.0

Processore α9 Gen 4 Intelligent

Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, Ethernet

DVB-T2 HEVC Main 10, DVB-S2