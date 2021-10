Sulle Smart TV LG ora Prime Video si vede meglio

Chi ama guardare film in streaming molto spesso sceglie una Smart TV LG: non costa poco, ma garantisce di solito una ottima qualità di visione. Tra le tecnologie che rendono possibile questa qualità c’è la cosiddetta “Filmmaker mode“, che alla lontana potremmo tradurre con “modalità del regista“.

Questa modalità cambia alcuni parametri delle TV, affinché il video riprodotto sia di qualità superiore per colori, contrasti e luminosità. Una sorta di ottimizzazione automatica: l’utente l’attiva e non ha bisogno di modificare i singoli parametri, perché la TV fa tutto da sola. Sui TV LG questa modalità è arrivata nel 2020 e quasi tutti i modelli recenti ne sono già dotati (e sempre di più ce l’avranno in futuro). Ora LG fa il passo successivo: la modalità Filmmaker si attiva da sola, quando guardiamo un film su Amazon Prime Video.

Che cos’è la Filmmaker mode

La modalità Filmmaker non è un’esclusiva degli Smart TV LG: è stata creata dalla UHD Alliance, l’associazione che unisce i principali produttori di elettronica di consumo del mondo, studi cinematografici e televisivi, distributori di contenuti e aziende tech di vario tipo.

La filmmaker mode funziona solo con i contenuti in 4K e ha lo scopo di adattare i parametri della TV in modo che l’immagini riprodotta sia quanto più possibile vicina all’idea iniziale del regista. Cioè quella che lo spettatore potrebbe vedere al cinema.

Tra i lavori svolti dalla modalità Filmmaker c’è quello di disattivare automaticamente tutte le impostazioni di elaborazione dell’immagine che, spiega LG “possono far sembrare i film innaturali". E’ chiaro, però, che questi “effetti speciali" aggiunti dalle TV migliorano in qualche modo la qualità visiva, quindi se la TV non ha uno schermo di ottima qualità attivando la filmmaker mode si ottiene un risultato peggiore.

Quali TV LG attivano la filmmaker mode

Evidentemente, però, LG è sufficientemente sicura della qualità dei suoi pannelli 4K da attivare automaticamente questa modalità per ogni contenuto di Prime Video.

Di conseguenza, tutte le SMart TV LG dotate di questa opzione procederanno ad attivarla da sole. Chi possiede una TV LG post 2020, quindi, d’ora in poi quasi certamente vedrà “la visione del regista" ogni volta che guarda un film su Prime Video.