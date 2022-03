SumUp presenta il Conto Aziendale, la soluzione gratuita per i piccoli business

Supportare e aiutare i piccoli commercianti nella crescita del business: questo è l’obiettivo di SumUp, fintech leader nel settore delle soluzioni digitali e cashless per le imprese. Mette infatti a disposizione di tutti gli small business il Conto Aziendale, adottato già dai merchant SumUp con grande successo.

SumUp espande in questo modo i servizi per i commercianti, mettendo a disposizione dei piccoli imprenditori soluzioni integrate che uniscono più servizi per il business. Il Conto Aziendale affianca infatti un’ampia gamma di strumenti e soluzioni per la piccola impresa. Si parte da SumUp Cassa, la cassa cloud che permette di gestire i pagamenti, gli ordini e il magazzino, passiamo poi al Negozio Online, uno store digitale che aiuta a convertire online il proprio store. Infine troviamo i Pagamenti via Link, per offrire ai clienti pagamenti anche a distanza.

Il Conto Aziendale è una soluzione gratuita che, in maniera veloce e semplice, permette di inviare, ricevere e gestire il denaro. I vantaggi offerti sono numerosi. Per prima cosa l’accredito degli incassi del POS SumUp sul conto in sole 24 ore, anche nei giorni festivi. C’è poi la possibilità di effettuare dei bonifici istantanei gratuiti, il modo perfetto per trasferire il denaro in tempo reale. Non solo, con la carta SumUp è possibile pagare online, in negozio oppure prelevare contanti dagli sportelli automatici.

Fonte foto: SumUp

Il conto SumUp garantisce un immediato accesso agli incassi ed è molto apprezzato dai professionisti, come tassisti o artigiani, che hanno un flusso di cassa rapido. A sceglierlo sono anche coloro che vogliono aprire una nuova attività e i liberi professionisti. Il conto aziendale permette infatti ai professionisti di aprire un conto dedicato senza nessun costo, separando le spese dell’attività da quelle familiari.

Un vantaggio che semplifica la contabilità ed evita problemi, soprattutto se pensiamo che, ancora oggi il 30% delle P. IVA usa un unico conto in cui confluiscono sia le spese personali che quelle legate al business.

“Il conto aziendale è già stato adottato con successo da moltissimi dei nostri merchant – spiega Umberto Zola, Growth Marketing Lead – Merchant Bank – nel 2021 il numero di utenti attivi in Europa è triplicato, mentre è quintuplicato il volume di movimentazioni. Per questo abbiamo deciso di ampliare il nostro mercato e la nostra distribuzione, per raggiungere con questa soluzione anche le piccole realtà e i liberi professionisti – compresi quelli che non vendono offline e non hanno l’esigenza di utilizzare un POS – supportandoli nella gestione delle loro attività attraverso strumenti specifici per le loro esigenze".

SumUp è sempre dalla parte dei piccoli commercianti, proprio per questo ha deciso di ampliare la sua rete di distribuzione, rendendola ancora più efficace grazie a oltre 1.800 negozi retail su tutto il territorio nazionale. A fine febbraio a questi ultimi si sono aggiunti gli shop in shop: dei punti monomarca brandizzati posizionati in 19 centri commerciali. All’interno degli shop lo staff specializzato fornisce una consulenza tecnica dettagliata su tutti i prodotti, accompagnando il cliente in ogni fase del customer journey e supportando il merchant nell’attivazione dell’account SumUp e del conto aziendale.

Contenuto offerto da SumUp.