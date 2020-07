Super Monarch Crown AWD 1500, l'e-bike che scala le montagne

Si chiama Super Monarch Crown AWD 1500, è prodotta da e-Cells ed è una e-bike da off-road molto particolare: potremmo dire che si tratta quasi di una e-bike “doppia“. Questa bici elettrica, infatti, è molto diversa dalla maggior parte dei prodotti oggi in commercio: mentre le altre e-bike puntano tutto sulla leggerezza, questa punta invece sulla potenza.

Una potenza decisamente elevata, che permette al ciclista di affrontare praticamente tutti i percorsi grazie a due motori, due batterie, un telaio rinforzato e una impermeabilizzazione certificata IP65. Una sorta di Panzer con due ruote, anche nel peso: ben 43 chili. La trasportabilità di questa bici è quindi minima e si tratta di un mezzo da caricare in auto, pickup o carrello per portarla all’inizio del percorso in fuoristrada. Difficile immaginare un utilizzo comodo della Super Monarch Crown AWD 1500 in ambito urbano. Se la volete comprare e usare in Italia, però, dovete sapere due cose: costa parecchio e non verrà mai omologata come bicicletta perché è troppo potente.

Super Monarch Crown AWD 1500: caratteristiche tecniche

Partiamo dai motori elettrici, che sono due Bafang da 1.100 Watt e 52 Volt, uno per ogni mozzo ruota. In pratica la Super Monarch Crown AWD 1500 è una e-bike a trazione integrale, che spinge sia da davanti che da dietro con egual potenza. Sono due anche le batterie, per un totale di 1,63 kWh di capacità, che si ricaricano in 7 ore (ma contemporaneamente, con un solo cavo). Che sembrano molti, ma i due motori “bevono” parecchio. Molto robusto il telaio, in alluminio 6061 aeronautico, come anche le forcelle: una RST ad aria all’anteriore con escursione da 96 millimetri e una Rockshox Monarch RL ad aria (disegnata appositamente per questa e-bike) al posteriore. I freni sono entrambi a disco idraulici, identici davanti e dietro, prodotti da Tektro (i Dorado HD-E730 a quattro pistoncini).

Super Monarch Crown AWD 1500: a cosa serve e quanto costa

A che serve una e-bike di questo tipo? A muoversi sui percorsi più impegnativi, anche in salita e anche carichi (il peso massimo ammesso è di 180 chili, ciclista incluso), ad una velocità di quasi 50 chilometri orari e senza fare grande fatica. Quanto costa tutto ciò? Un bel po’: il prezzo di listino è di 4.995 dollari, ma al momento è in sconto a 3.995 dollari. Prezzi che non includono tasse e spedizione, dal Nevada.