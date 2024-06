Svaniti nella notte, il thriller con Riccardo Scamarcio

Fonte foto: Netflix

Si intitola Svaniti nella notte il nuovo film thriller in arrivo fra poche settimane su Netflix, remake del film argentino del 2013 Séptimo (in italiano I segreti del settimo piano) del regista Patxi Amezcua. A guidare il cast sono Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis, attrice britannica che ha già vestito i panni di Grace Helen nella serie tv Peaky Blinders. La regia è di Renato De Maria, noto per aver diretto recentemente il film Rapiniamo il duce e le serie tv Squadra antimafia – Il ritorno del boss e Le indagini di Lolita Lobosco 3.

Trama e trailer di Svaniti nella notte

Svaniti nella notte parla di una coppia in crisi che, una notte, si rende conto che i figli piccoli sono scomparsi misteriosamente. Ritrovare i due bambini è una corsa contro il tempo, una ricerca disperata che li farà sprofondare anche nel mondo della malavita. Qui sotto si può vedere il trailer del film:

L’attrice Annabelle Wallis veste i panni di Elena, una psichiatra statunitense – nel film recita in inglese – che si è trasferita in Italia per amore di Pietro (alias Riccardo Scamarcio), un uomo dal passato complicato e non sempre limpido. La coppia ha avuto due bambini e per qualche tempo ha coltivato un progetto di vita comune (restaurare una masseria per aprire un albergo), ma poi le cose sono andate diversamente e i due si sono separati.

I bambini spariscono mentre si trovano con Pietro, a cui Elena in seguito attribuisce la colpa di quanto accaduto. La coppia viene presto ricattata: una telefonata anonima li avverte che dovranno pagare 150mila euro in contanti entro 36 ore se vogliono rivedere i figli. I ricattatori secondo Elena sono le losche persone con cui Pietro si è indebitato per restaurare la masseria che i due avevano sognato di gestire insieme.

Per trovare il denaro necessario, il protagonista si rivolge a un vecchio amico della malavita che, però, gli chiede in cambio un favore: occuparsi di uno scambio di droga tra Grecia e Puglia. Pietro accetta, ma le cose si rivelano presto molto diverse dal previsto. Capire cosa sta succedendo davvero e qual è la verità è difficile, ma fondamentale per risolvere il mistero e salvare i bambini prima che sia troppo tardi.

Il cast di Svaniti nella notte

Oltre ai già citati Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis (nelle foto qui sotto), il cast di Svaniti nella notte include Massimiliano Gallo, Gaia Coletti e Lorenzo Ferrante.

Annabelle Wallis looking stunning as usual in Netflix 's Italian film Svaniti nella notte, ( Vanished into the night) pic.twitter.com/Ikvvc90ct3 — Pamela ( Seb Stan 's Oscar campaign) (@paintedstork_) June 13, 2024

Come accennato, il film italiano è stato adattato da Luca Infascelli a partire da Séptimo di Patxi Amezcua. Nel film argentino, che attualmente è disponibile su Prime Video, i protagonisti sono Ricardo Darín e Belén Rueda.

Quando esce Svaniti nella notte in streaming

Il film thriller Svaniti nella notte esce su Netflix l’11 luglio 2024.