Con questo dispositivo anche le tende diventano smart

Aprire e chiudere le tende è facile, ma quando si è distesi sul divano o sul letto in un momento di relax si potrebbe desiderare un modo per non doversi alzare. La tecnologia però viene in aiuto e basta poco per trasformare una classica tenda in una tenda smart nella propria casa domotica.

Il dispositivo SwitchBot in vendita su Amazon permette di aprire e chiudere le tende delle proprie finestre semplicemente con un tap, grazie all’app dedicata che si attiva tramite Bluetooth. Inoltre, consente di pianificare l’apertura e la chiusura, così da addormentarsi con la giusta quantità di luce nella stanza e di risvegliarsi coi primi raggi del mattino. SwitchBot offre diversi dispositivi che creano un ecosistema completo per gestire da remoto l’illuminazione naturale della propria casa, anche grazie al mini hub che offre la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa di Amazon e Google Assistant.

SwitchBot: cos’è e come funziona

Il dispositivo SwitchBot che vi proponiamo è un motore da applicare direttamente sul bastone della tenda ad anelli che non ha bisogno di fissaggio per rendere la tenda smart. Una volta installato senza il bisogno di viti, dadi o bulloni, bisogna scaricare l’app SwitchBot disponibile per dispositivi Android e iOS, configurarla e iniziare a utilizzare il sistema di automazione. Il device è dotato di connettività Bluetooth, che gli permette di interagire con i comandi provenienti da smartphone e tablet tramite l’app, e dispone di una batteria integrata ricaricabile tramite cavo USB.

L’app permette di attuare un controllo multiplo della tenda, spostando gli anelli e avvicinandoli così da provvedere ad apertura o chiusura. La funzione Touch&Go permette di aprire e chiudere le tende di casa semplicemente con un tap. Inoltre, si potrà impostare un timer per favorire la routine sonno-veglia, chiudendole la sera e riaprendole al mattino così che la stanza sia pervasa dalla luce, per un risveglio naturale.

Il motore per tende è disponibile sia per quelle con bastone, che per quelle a binario con una leggera differenza di prezzo. L’installazione sarà analogamente di appena 30 secondi e poi tramite l’app si potrà scoprire il divertimento e l’utilità di avere una tenda smart.

SwitchBot motore per tende a bastone

SwitchBot motore per tende a binario

SwitchBot: un ecosistema per tende smart

Non si tratta di un semplice motorino per tende smart, ma di un ecosistema che renderà la gestione delle tende di casa ancora più facile e divertente. Per sfruttare a pieno tutto il potenziale di questo dispositivo per tende smart, però, si potrà investire su altri componenti aggiuntivi.

Lo SwitchBot Hub Mini permette di connettere il dispositivo wireless e di utilizzarlo da remoto anche mentre si è fuori casa o in viaggio. Una volta collegato l’hub direttamente alla connessione Wi-Fi del router di casa, le tende potranno essere controllate anche tramite wireless oltre che Bluetooth. Inoltre, si potranno utilizzare i comandi vocali degli assistenti compatibili: Alexa, Google Assistant, Siri e IFTTT.

Per chi invece non vuole perdere tempo a sganciare e riagganciare SwitchBot dal bastone ogni volta che si scarica, c’è una soluzione alternativa: il caricatore a luce solare. Sarà sufficiente acquistare questo accessorio, installarlo facilmente sul retro della tenda in modo che venga illuminato durante il giorno dalla finestra, e godersi la comodità di una tenda smart sempre al top della carica ogni giorno.