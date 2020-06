Il tablet Android più grande al mondo: schermo da 98 pollici

È grande quanto quattro monitor da 50 pollici affiancati e cosa quanto un’utilitaria a benzina, ma sotto il cofano ha Android 8: è il tablet più grande al mondo, ma forse dovremmo considerarlo il più grande monitor con schermo touch visto che di mobile non ha proprio nulla.

Stiamo parlando del ViewSonic IFP9850 4K Ultra HD Display, un monitor da ben 98 pollici con pannello interattivo grazie a 20 punti touch che possono essere usati da più utenti contemporaneamente. Ma non è una TV, perché non integra alcun sintonizzatore. Si tratta, quindi, di un prodotto molto particolare e destinato ad usi specifici come la didattica o le presentazioni aziendali. Difficilmente un utente consumer potrebbe trovarlo utile, anche perché viste le dimensioni (224x132x9 centimetri) e il peso (105 chili) è già difficile stabilire dove metterlo.

ViewSonic IFP9850: caratteristiche tecniche

Il ViewSonic IFP9850 è un display in risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) a LED da 98 pollici dotato di strato touch a infrarossi a venti punti, compatibile con il tocco multiplo. Al suo interno trova posto una CPU quad-core (ARM Cortex Dual Core A73 1.2GHz+Dual Core A53) a 1,2 GHz e una GPU a cinque core Mali G51. La memoria RAM è di 3 GB, la ROM è di 16 GB. Preinstallati ci sono il sistema operativo ViewBoard OS basato su Android 8, il tool myViewBoard, un browser basato su Chromium, e l’app Zoom per le videoconferenze. Ricchissima la dotazione di porte: 3 entrate HDMI 2.0 (e un’uscita), una porta VGA, un ingresso e un’uscita audio 3,5 mm, un’uscita audio SPDIF, 3 porte USB 3.0 e 2 porte USB 2.0, una porta Ethernet e uno slot per aggiungere il modulo di connessione Wi-Fi. C’è anche una buona parte audio, con due speaker da 10 Watt e un subwoofer da 15 Watt. Potenza non molto elevata, ma sufficiente per gli usi a cui è destinato questo strano prodotto.

ViewSonic IFP9850: a che serve e quanto costa

È chiaro che un dispositivo del genere non serve per vedere le serie Tv su Netflix né per fare fotoritocco con Photoshop. Si tratta di uno schermo destinato alle classi per la formazione e alle meeting room, dove è possibile sfruttare sia le dimensioni che il touch. La destinazione d’uso professionale, d’altronde, è confermata dal prezzo: 9.499 dollari, che non comprendono la staffa per il montaggio a muro (189 dollari) né altri optional che potrebbero essere utili nelle sale riunioni.