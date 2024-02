Amazon, il prezzo di questo tablet lowcost crolla: 80% di sconto

Fonte foto: Blackview

Ci sono delle occasioni che su Amazon catturano immediatamente l’attenzione per la loro unicità. Quella che ti raccontiamo in questo articolo è una di quelle offerte che trovi raramente sul sito di e-commerce. Già questo motivo dovrebbe incuriosirti, ma devi anche sapere che il dispositivo in questione assicura ottime prestazioni ed è molto utile nella vita di tutti i giorni. Stiamo parlando del tablet Blackview Tab 70, protagonista dell’offerta incredibile di oggi. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile con un doppio sconto che fa letteralmente crollare il prezzo e risparmi ben l’80%. Una promo così non si vede certamente tutti i giorni.

Starete pensando che le caratteristiche del dispositivo siano pessime o tendenti allo scadente. Niente di più sbagliato: il tablet Blackview Tab 70 svolge il suo lavoro alla perfezione ed è un ottimo compagno nella vita di tutti i giorni. Lo puoi utilizzare per vedere serie TV e film nei momenti di svago, oppure leggere libri grazie alla modalità Kindle che non affatica troppo la vista. La batteria dura tutto il giorno e non ti abbandona mai. Essendo una promo con coupon, la durata è limitata e potrebbe terminare da un momento all’altro: non approfittarne sarebbe un grosso errore.

N.B. Il prezzo del banner non comprende i due coupon. Per vedere il prezzo finale dovete cliccare sul banner e aprire la pagina prodotto su Amazon.

Blackview Tab 70: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo così basso per un tablet che assicura queste performance non lo si vedeva da tanto tempo su Amazon. Il Blackview Tab 70 è disponibile in offerta con un doppio sconto da applicare direttamente in pagina. Al primo coupon del 30% puoi aggiungere un ulteriore buono sconto del 50%. Sommando il due sconti, il prezzo scende a 99,99 euro, con uno sconto di ben 400 euro rispetto a quello di listino. Lo sconto totale è dell’80% e fa diventare questo tablet un vero best buy.

Come tutte le offerte con coupon, la durata è limitate e le scorte potrebbe terminare a breve, quindi devi essere molto veloce nell’approfittarne. La disponibilità è immediata e lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro. Come tutti i prodotti che beneficiano della spedizione Amazon Prime, per effettuare il reso hai 30 giorni di tempo da quando lo hai acquistato.

Blackview Tab 70: la scheda tecnica

Probabilmente il nome Blackview non vi dirà molto, ma si tratta di una delle aziende cinese più promettenti degli ultimi anni e in grande crescita, grazie soprattutto a dispositivi come questo Blackview Tab 70.

Un tablet che ha tutte le caratteristiche perfette per diventare il vostro nuovo compagno da divano. Il dispositivo è dotato di uno schermo da 10,1 pollici con risoluzione elevata e che mostra ogni contenuto al meglio. Il merito è anche delle tre modalità che migliorano il comfort per gli occhi: la modalità Luce notturna rende i colori più caldi di notte, la modalità Scura evita l’affaticamento e infine c’è una modalità lettura che rende il display simile a quello del Kindle. Il processore è una garanzia di performance, supportato da 3GB di RAM, espandibili fino a 6GB utilizzando quella virtuale. La memoria disponibile è di 64 gigabyte, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Per la connettività c’è il supporto al Wi-Fi 6 che migliora la velocità per uno streaming senza buffering e senza problemi di rallentamento. Nella parte posteriore trovi anche una fotocamera da 5 megapixel con supporto a Google Lens per il riconoscimento istantaneo di piante ed animali e per la ricerca tramite immagini. Chiudiamo con una batteria molto capiente che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

