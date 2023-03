Tablet: come sarà Oppo Pad 2

Nuove notizie trapelate sul web, e precisamente dalla piattaforma di benchmark online Geekbench, svelano alcune caratteristiche tecniche del prossimo Oppo Pad 2, il tablet del produttore cinese che prenderà il posto dell’Oppo Pad lanciato ormai più di un anno fa (in foto). E, a sorprese, i rumor a riguardo stravolgono quanto era trapelato qualche mese fa soprattutto per quando riguarda il SoC che Oppo ha scelto per il suo nuovo tablet. In entrambi i casi parliamo di un chip di fascia alta e molto potente, ma non più prodotto da MediaTek, come si pensava inizialmente, bensì da Qualcomm.

Oppo Pad 2 con Snapdragon 888

L’Oppo Pad 2 ha cominciato a far parlare di sé a novembre dello scorso anno, quando il leaker Digital Chat Station ne ha rivelato alcune specifiche tecniche. Tra le varie informazioni fornite, il tipster cinese svelava la presenza di un chip Mediatek Dimensity 9000, ovvero il processore top di gamma del produttore twiwanese nel 2022. Ora questa indiscrezione viene stravolta dal famoso sito di test Geekbench sul quale è stato testato un tablet (nome in codice OPD2201) con un SoC Qualcomm Snapdragon non meglio specificato.

Ma, partendo dalla velocità di clock del core principale (pari a 2,84 GHz), dei core ad alta potenza (2,42 GHz), e dei core ad alta efficienza (1,8 GHz), tutto lascia intuire che si tratti del SoC Qualcomm Snapdragon 888.

A sostegno di questa tesi, c’è anche il fatto che l’Oppo Pad attualmente sul mercato sia dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 870 e il secondo modello del produttore, l’Oppo Pad Air, si basa sul SoC Snapdragon 680. Quindi è presumibile che Oppo non intenda stravolgere l’architettura del suo nuovo Pad 2, continuando a puntare sulla piattaforma Qualcomm, passando semplicemente ad un chip più recente e potente.

Oppo Pad 2 cosa sappiamo

Oltre a rivelare il nuovo processore, GeekBench ci svela che Oppo Pad 2 ha 8 GB di RAM e sistema operativo Android 13. Da una certificazione ottenuta dall’ente cinese 3C e trapelata qualche settimana fa sappiamo anche che il nuovo tablet di Oppo avrà la ricarica rapida a 67W, un valore che è il doppio di quando disponibile sull’attuale Oppo Pad di prima generazione. Non ci sono conferme sulla capacità della batteria, ma le indiscrezioni parlano di 9.500 mAh. Sicura, invece, l’interfaccia wireless Bluetooth 5.3.

Le altre notizie che sappiamo a riguardo dell’Oppo Pad 2 sono quelle che a suo tempo Digital Chat Station ha postato sul social cinese Weibo. Il display dovrebbe quindi essere un LCD a 11,6 pollici a 144 Hz con una risoluzione di 2.800×2.000 pixel. Questi indiscrezioni però sono le stesse che prevedevano un SoC Mediatek Dimensity 9000, quindi visto che questa volta il leaker cinese non c’ha azzeccato, sono da prendere con le pinze.

Di sicuro anche senza rivelazioni in anteprima, il prezzo del tablet sarà più alto dell’Oppo Pad Air, che in Italia ha un costo di 349 euro.