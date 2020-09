Se ti diverti a creare dei brevi montaggi video, sarai sicuramente al corrente dell’importanza che può rivestire una colonna sonora ad hoc per renderli ancora più divertenti. Non è tuttavia sufficiente selezionare un brano e sovrapporlo alle immagini per ottenere l’effetto desiderato: spesso, infatti, gli audio risultano troppo lunghi e necessitano di un taglio per poter combaciare perfettamente con il tuo video. Selezionare parti di un audio e tagliarle è un’operazione meno complessa di quello che tu possa immaginare: grazie ad alcuni programmi online, infatti, dividere tracce audio è più semplice di quanto tu possa immaginare. Ti spieghiamo in questa guida quali sono i tool migliori e più facili da utilizzare.

Audacity

Audacity è un programma multi-piattaforma (Windows, macOS e Linux) distribuito gratuitamente e funzionante con codice open-source. Oltre a darti la possibilità di tagliare mp3 online, Audacity vanta una lunga lista di funzioni che permettono di togliere il rumore, applicare effetti speciali, creare registrazioni, tagliare e unire clip e altro ancora. Sono inoltre disponibili un’ampia raccolta di plug-in e la possibilità di caricare audio di qualsiasi lunghezza. L’app è piuttosto semplice da utilizzare, ma per i meno avvezzi c’è a disposizione un manuale dettagliato.

WavePad

Tra i migliori programmi per tagliare mp3 non potevamo non citare questo software, pensato sia per utenti Windows che Mac. WavePad comprende strumenti per tagliare, copiare e incollare audio, ed una vasta gamma di effetti (amplificazione, eco e riduzione del rumore). Oltre ai più comuni formati WAV e MP3, supporta WMA, AU, AIF, VOX, OGG, FLAC e molti altri.

Free MP3 Cutter Joiner

Se non sei abile con tecnologia e devices, questo è il programma perfetto per te. Utilizzabile sia su Windows che Mac, è noto infatti per una tecnica semplice di taglio mp3 o di divisione di un file MP3 e di fusione di diverse tracce. Dopo aver effettuato l’operazione a te necessaria, puoi salvare i brani impostando un formato diverso, modificare il bitrate dei file compressi o semplicemente estrarre un segmento senza modificare il suono.

Apowersoft

Questo intuitivo software permette di tagliare, dividere, ritagliare, unire, copiare e incollare file audio. Supporta una gran quantità di formati, inclusi M4A, MP3, AAC, FLAC, WAV, OGG e molti altri. Puoi utilizzare Apowersoft per tagliare ed unire canzoni online e vedere i risultati che hai ottenuto grazie alla funzione di anteprima in tempo reale.

Swifturn

Se sei ad un livello leggermente più avanzato, ti consigliamo questo programma, che ti permetterà di mixare i file audio in modo quasi professionale. È possibile tagliare MP3 gratis e modificare i file in parallelo su diverse tracce audio. Tra i punti di vantaggio ci sono anche le funzioni integrate per la regolazione del livello del volume, l’eliminazione del rumore, uno strumento musicale digitale e la possibilità di registrare musica con l’aiuto di un microfono.

MP3 Toolkit

Si tratta di un pacchetto di programmi progettato per semplificare il lavoro con i file MP3. L’MP3 song cutter è il software che fa al caso tuo per tagliare tracce audio, ma sono inclusi anche un convertitore, un merger, un registratore, un CD ripper e un tag editor. Oltre che con le tracce audio MP3, puoi utilizzare questo programma per gestire i formati WMA, OGG, file MP4, FLV, WMV e WAV. Unico piccolo neo: MP3 Toolkit è compatibile solo con sistema Windows.

EArt Audio Cutter

Tra tutti i software gratis pensati per dividere tracce audio, EArte Audio Cutter è senza alcun dubbio il più semplice da utilizzare. Usando il programma puoi impostare un punto iniziale e finale di un nuovo frammento, e quindi salvare il segmento specificato senza ricodifica. Non è tuttavia possibile lavorare su più frammenti contemporaneamente. Il software supporta quattro tipi di registrazioni audio: WAV, WMA, OGG e MP3, ma è supportato solo ed unicamente su dispositivi Windows.

Macsome Audio Splitter

Se lavori su un sistema operativo Mac, questo programma potrebbe fare al caso tuo. Puoi utilizzarlo per tagliare e modificare file MP3 e ACC, importando anche più tracce contemporaneamente. Tra le funzionalità di Macsome Audio Splitter c’è anche quella di modificare i tag ID in pochi secondi.