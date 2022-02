TCL 305 arriva in Italia: costa poco e ha tanta batteria

TCL è un’azienda molto nota per le sue Smart Tv, ma produce anche una gamma di smartphone che negli anni si sono fatti apprezzare soprattutto nella fascia media e bassa, dove offrono agli utenti un buon rapporto tra prezzo e scheda tecnica. A TCL, infatti, manca un vero e proprio top di gamma, ma non mancano certo modelli low cost che piacciono al grande pubblico.

Tra questi c’è certamente anche TCL 305, uno smartphone annunciato a fine 2021 e adesso disponibile anche in Italia. TCL 305 è uno smartphone economico classico, che punta tutto sul prezzo basso grazie ad una configurazione calibrata sulle esigenze del cliente che non chiede prestazioni ma, piuttosto, semplicità e grande autonomia. TCL 305, da questo punto di vista, offre entrambe grazie al sistema operativo Android Go e ad una capiente batteria da ben 5.000 mAh. Una capacità elevata, che abbinata ad un consumo modesto del chip dello smartphone permette all’utente di arrivare senza grossi problemi a due giorni di utilizzo senza ricaricare il telefono. Il tutto ad un prezzo difficile da battere.

TLC 305: caratteristiche tecniche

Il TLC 305 è pensato soprattutto per chi non vuole avere problemi di autonomia: la batteria da 5000 mAh assicura 2 giorni di carica, anche grazie alla funzione Smart Manager che ottimizza l’uso delle App riducendo il dispendio energetico.

Il processore usato da TCL sul 305 è il MediaTek Helio A22, un chip che supporta al massimo le reti 4G ma ha un consumo di energia molto basso. La memoria RAM è di soli 2 GB, mentre lo spazio di archiviazione per le foto, i video, i file e le app è di 64 GB (espandibile). Specifiche tecniche basse, quindi, ma con Android Go la fluidità resta comunque buona nell’uso quotidiano.

Lo schermo del TCL 305 è da 6,52 pollici, con tecnologia LCD IPS e risoluzione HD+ (720×1.600 pixel). Non c’è il sensore d’impronta sotto lo schermo (tecnologia disponibile solo sui display OLED): è posizionato sul dorso del telefono. Tuttavia, è possibile sbloccare il dispositivo anche con il volto, grazie alla tecnologia Face Key che usa la fotocamera frontale.

Fotocamera da 5 MP, inserita in un notch a goccia, mentre al posteriore i sensori sono tre: principale da 13 MP, profondità da 2 MP, macro da 2 MP.

TLC 305: prezzo e disponibilità

Lo smartphone TCL 305 è disponibile nei colori Space Grey e Atlantic Blue, ad un prezzo di listino veramente contenuto: costa appena 119,90 euro. In più, è possibile comprare TCL 305 anche su Amazon e avere la spedizione gratuita e il proverbiale servizio post vendita dell’ecommerce americano.

