TCL 40 NXTPAPER 4G, con l'offerta Amazon scende al minimo storico

TCL 40 NXTPAPER 4G è un device semplice e dal prezzo contenuto, utile per evitare l’affaticamento degli occhi e garantire un utilizzo in sicurezza. L’offerta Amazon

TCL è un’azienda che sta conquistando il grande pubblico grazie a smartphone semplici ed estremamente economici, perfetti per soddisfare le esigenze di quell’utenza che non ha bisogno di prodotti con chissà quale scheda tecnica, ma cerca dispositivi per l’uso quotidiano.

Con l’arrivo poi della tecnologia NXTPAPER, il colosso cinese si rivolge a tutte quelle persone che hanno problemi di vista, portando anche sugli smartphone una soluzione molto efficiente per evitare l’affaticamento degli occhi.

Tra i device più interessanti della categoria c’è il TCL 40 NXTPAPER 4G, che con le offerte Amazon arriva al minimo storico.

TCL 40 NXTPAPER 4G: scheda tecnica

TCL 40 NXTPAPER 4G ha un display che misura 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.460 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. Trova posto sullo schermo la tecnologia NXTPAPER, per una resa visiva molto simile a quella della carta, un sistema sviluppato dalla stessa TCL in grado di regolare in automatico luminosità e temperatura del colore a seconda dell’ora e dell’ambiente di utilizzo.

Inoltre lo schermo è certificato TÜV Rheinland per basse emissioni di luce blu e ha anche una protezione antiriflesso, che garantisce un utilizzo ottimale alla luce del sole.

Il processore è un Mediatek Helio G88 con 8 GB RAM e 256 GB di archiviazione, espandibili tramite scheda microSD. Presente anche la funzione Virtual RAM che consente di ottenere fino a 8 GB di RAM virtuale attingendo dalla memoria interna del device (se disponibile).

Tre le fotocamere in dotazione: una principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF, una ultra-grandangolare da 5 MP e una per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP.

Sul fronte delle connessioni non c’è naturalmente il 5G, dato che il chip MediaTek scelto da TCL non consente di accedere alla rete veloce. L’utente potrà comunque navigare in 4G e col WiFi 5. Oltre a questo troviamo anche il Bluetooth 5.1, l’ingresso per il jack audio da 3.5 mm, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le diverse opzioni per la geolocalizzazione.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo a 33 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente TCL UI 5.0.

TCL 40 NXTPAPER 4G: l’offerta Amazon

TCL 40 NXTPAPER 4G è uno smartphone entry-level, ottimo soprattutto per chi è in cerca di un prodotto con un prezzo contenuto da utilizzare per navigare sul web, per la messaggistica e i social network

Come accade per tutti i device con tecnologia NXTPAPER, il vero punto di forza del device è sicuramente il display che grazie alle tecnologie di cui sopra, può diventare un valido alleato per gli utenti che hanno problemi alla vista e un buon sistema per ridurre l’affaticamento degli occhi

Il prezzo del TCL 40 NXTPAPER 4G è di 214,89 euro ma, con l’offerta su Amazon, si può acquistare a 179,90 euro (-16%, -34,99 euro) con inclusa la custodia e la smart pen ufficiale di TCL.

