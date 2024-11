TCL svela nuovi condizionatori e pompe di calore per l'Italia

Fonte foto: TCL

TCL continua a rafforzare la sua presenza sul mercato europeo, dove sta registrando ottimi risultati nel settore delle Smart TV e sta costruendo anche una gamma di smartphone e tablet, con modelli interessanti come il NXTPAPER 14.

L’azienda ha una partnership importante con la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e ha scelto il Centro Tecnico Federale di Coverciano per svelare le ultime novità della sua gamma di condizionatori e pompe di calore.

Al debutto ci sono i nuovi condizionatori della Serie C8, che integrano il sistema FreshIN 3.0 per la purificazione dell’aria, oltre al sistema a pompa di calore Tri-Thermal R290.

Condizionatori TCL C8: caratteristiche

TCL si prepara ad arricchire la sua offerta con la nuova Serie C8, composta da condizionatori dotati del sistema FreshIN 3.0. Questa tecnologia include un sistema di ricambio dell’aria che prevede anche una funzione di purificazione avanzata, per migliorare la qualità dell’aria in casa.

La purificazione dell’aria avviene tramite un sistema che prevede un filtro a quattro strati. La nuova serie di condizionatori TCL è in grado di rimuovere gli odori e ridurre l’umidità con un’efficienza energetica elevata (raggiungendo la Classe Energetica A+++).

Per migliorare l’efficienza, riducendo i consumi, viene utilizzato un algoritmo AI che mira a massimizzare il risparmio energetico, controllando in tempo reale l’uso dell’elettricità e adeguando il funzionamento dei vari componenti ai livelli di temperatura e umidità rilevati.

Il sistema può essere gestito direttamente dall’utente tramite l’app TCL Home che consente un monitoraggio del funzionamento del condizionatore, tramite un collegamento diretto con il dispositivo.

Pompa di calore TCL Tri-Thermal R290: caratteristiche

Ad arricchire la gamma di TCL c’è anche la nuova pompa di calore Tri-Thermal R290 che sostituisce i tradizionali sistemi a gas per garantire un sistema più efficiente per il riscaldamento di casa ma anche per il raffreddamento e la produzione di acqua calda sanitaria, utilizzando il refrigerante R290 di origine naturale, per minimizzare l’impatto ambientale.

La pompa di calore di TCL è anche smart. L’apparecchio, infatti, è dotato di connettività Wi-Fi in modo da consentire il controllo tramite l’app TCL Home ma anche l’installazione di aggiornamenti OTA, per migliorare il funzionamento. La pompa di calore consente un controllo a 3 zone di temperatura. TCL propone per il mercato italiano vari tagli di potenza, da un minimo di 8 kW a un massimo di 16 kW.