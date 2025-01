TCL, al CES 2025 le nuove smart TV e i prodotti per la smart home in arrivo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nel corso del CES 2025, TCL ha presentato molti nuovi prodotti sviluppati per migliorare la vita quotidiana dei consumatori attraverso soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il 2025, secondo il colosso tech cinese, vedrà come protagonisti una nuova generazione di device, dalle smart TV fino ad arrivare ai dispositivi per la smart home e senza dimenticare gli elettrodomestici intelligenti, sviluppati per semplificare la vita dei consumatori e migliorare l’efficienza delle moderne abitazioni.

Le nuove smart TV di TCL

La prima grande novità mostrata al CES riguarda una rinnovata partnership con Google che, nel corso del 2025, permetterà a TCL di portare sul mercato le nuove smart TV con Google Gemini. L’assistente AI andrà a sostituire Google Assistant per migliorare le modalità con cui l’utente interagisce con il televisore, che sarà in grado di interpretare il linguaggio naturale per rispondere in modo più efficiente alle richieste.

Gli utenti potranno semplicemente conversare con Gemini, che potrà fornire utili suggerimenti su cosa guardare e non solo. Il chatbot, infatti, sarà in grado di rispondere a qualsiasi domanda, trasformando la TV di casa in un vero e proprio smart assistant.

I robot domestici di TCL

Altra grande novità mostrata al CS è Ai Me (in foto), un robot con funzioni basate sull’intelligenza artificiale che potrà apprendere le abitudini e le preferenze degli utenti per aiutarli in diverse attività quotidiane.

Stando al video mostrato, Ai Me sarà anche in grado di controllare i vari dispositivi smart e offrire assistenza in svariati tipi di attività, dalla videosorveglianza fino ad arrivare all’intrattenimento. Non è, dunque, un vero e proprio robot domestico, ma si tratta più di un “giocattolo” smart, che può intrattenere i più piccoli, rispondere alle domande, riprodurre contenuti multimediali e molto altro.

L’evoluzione della tecnologia NXTPAPER

Già da qualche tempo, TCL ha utilizzato la tecnologia NXTPAPER per affrontare il problema dell’affaticamento visivo, con schermi che sono in grado di regolare in automatico luminosità e temperatura del colore a seconda dell’ora e dell’ambiente di utilizzo per un’esperienza visiva più confortevole.

Con l’arrivo di NXTPAPER 4.0 questo sistema diventa ancora più efficiente, offrendo funzionalità avanzate di personalizzazione per assolvere alle esigenze visive dei singoli utenti. In più con la modalità Smart Eye Comfort, basata sull’intelligenza artificiale, la regolazione del display è ancora più efficiente, migliorando ulteriormente il comfort visivo.

Inoltre con l’arrivo del tablet TCL NXTPAPER 11 Plus, è possibile accedere a nuove funzioni smart come:

Text Assist , che affianca l’utente nella creazione di testi, aiutandolo anche nella riscrittura e nella sintesi

, che affianca l’utente nella creazione di testi, aiutandolo anche nella riscrittura e nella sintesi Smart Translator , utile per le traduzioni vocali e testuali in tempo reale

, utile per le traduzioni vocali e testuali in tempo reale Smart Voice Memo, che registra e trascrive le riunioni, semplificando la gestione delle informazioni

Altri elettrodomestici smart

Tra le altre novità mostrate al CES 2025 ci sono il climatizzatore FreshIN 3.0 Serie C8 che introduce un sistema di filtrazione a quattro strati che elimina le impurità nell’aria, garantendo un ambiente più vivibile. Il condizionatore è in classe energetica A+++ e grazie alla tecnologia T-AI Energy-saving, è in grado di ottimizzare i consumi energetici, con un risparmio in bolletta fino al 37% certificati da SGS

L’ultima novità è frigorifero TCL Free Built-In che combina design compatto alle più avanzate tecnologie per la conservazione degli alimenti. Inoltre, grazie al sistema di sterilizzazione T-Fresh questo elettrodomestico è in grado di eliminare il 99,99% dei batteri in 48 ore mentre il sistema Pure Air nel congelatore neutralizza i cattivi odori e rallenta la crescita batterica, mantenendo il cibo fresco più a lungo.