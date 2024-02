TCL lancia la nuova serie TCL 50 5G NXTPAPER

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Tra le novità presentate al Mobile World Congress, ci sono moltissimi nuovi smartphone a marchio TCL, con l’azienda cinese che ha rinnovato il suo catalogo con una buona selezione di device che partono dalla fascia medio-bassa e corrono fino alla categoria dei low-cost.

I prodotti in questione sono: il TCL 50 5G, il TCL 50 SE e i due entry-level TCL 505 e TCL 501, tutti arrivo sul mercato nel secondo trimestre del 2024.

Parliamo di telefoni decisamente essenziali, sviluppati dal colosso della tecnologia con l’obiettivo di ampliare e aggiornare la propria gamma e portare in commercio dispositivi dai prezzi accessibili che puntano più o meno ad accontentare tutti gli utenti: quelli che cercano una soluzione più moderna con un processore sufficientemente performante e la possibilità di utilizzare il 5G fino ad arrivare a quelli che, invece, vogliono un telefono economico da comprare addirittura sotto i 100 euro.

TCL 50 5G: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo TCL 50 5G ha un display IPS LCD da 6,6 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.612 pixel) e refresh rate variabile a 90 Hz.

Il processore scelto da TCL è un MediaTek Dimensity 6100+ a cui si affiancano 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Presente anche la funzione RAM Expansion che permette all’utente di aggiungere altri 4 GB di RAM virtuale attingendo alla memoria dello smartphone.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un secondo sensore ultra-grandangolare da 5 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Tra le connessioni c’è naturalmente il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C 2.0 e i vari sistemi per la geolocalizzazione.

La batteria è da 5.010 mAh con ricarica cablata a 18 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente TCL UI 6.0.

Il nuovo TCL 50 5G arriverà sul mercato nel corso del secondo trimestre del 2024, al prezzo consigliato di 149,90 euro.

TCL 50 SE: scheda tecnica e prezzo

Il TCL 50 SE (in foto), invece, ha uno schermo IPS LCD che misura 6,8 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.460 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

Per questo modello il processore è un MediaTek Helio G88 coadiuvato da 4/6 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, espandibile. Torna anche stavolta la funzione RAM Expansion.

Per quanto riguarda le fotocamere sul device trova posto lo stesso sensore principale da 50 MP con PDAF già visto nel precedente modello e un secondo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La frontale è di nuovo da 8 MP.

Sul fronte delle connessioni, questo modello perde l’accesso alla rete 5G. Oltre a questo abbiamo il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’NFC, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack audio le diverse opzioni per il rilevamento della posizione.

La batteria è sempre da 5.010 mAh ma la ricarica sale a 33 W. Il sistema operativo è ancora Android 14 con interfaccia TCL UI 6.0.

Anche il TCL 50 SE è atteso per il secondo trimestre del 2024, a questi prezzi:

TCL 50 SE – 4/128 GB: 139,90 euro

TCL 50 SE – 6/256 GB: 169,90 euro

TCL 505: scheda tecnica e prezzo

Lo schermo del TCL 505 è un IPS LCD da 6,75 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz. Il display è compatibile con la tecnologia NXTVISION eye care (sviluppata da TCL), che permette al device di regolare luminosità e temperatura del colore in base all’ora e all’ambiente in cui viene utilizzato, così da ridurre l’affaticamento degli occhi.

Il processore è un MediaTek Helio G36 con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile. Non manca nemmeno in questo caso la funzione RAM Expansion per ottenere altri 4 GB di RAM virtuale.

Simile ai modelli precedenti il comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP con PDAF e un sensore per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 5 MP.

Anche stavolta tra le connessioni non c’è il 5G e gli utenti dovranno accontentarsi di navigare col 4G e col WiFi 5. Tra le altre opzioni di connettività ci sono il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’NFC, l’ingresso per il jack audio e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente.

La batteria ha una capacità di 5.010 mAh con ricarica via cavo da 10 W. Il sistema operativo è ancora una volta Android 14 con interfaccia TCL UI 6.0.

Anche il TCL 505 arriverà sul mercato nei prossimi mesi al prezzo consigliato di 109,90 euro.

TCL 501: scheda tecnica e prezzi

Il display in dotazione al TCL 501 è di nuovo un IPS LCD da 6 pollici con risoluzione 540×1.092 pixel e refresh rate a 60 Hz.

Il processore in questo caso è un MediaTek Helio G36 con soli 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile acquistando una microSD. Con la RAM Expansion è possibile guadagnare altri 2 GB di RAM virtuale.

Decisamente essenziale il comparto fotografico con un sensore principale da 5 MP e la fotocamera frontale da 2 MP.

Le connessioni comprendono il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack audio e le solite opzioni per la geolocalizzazione.

La batteria ha una capacità di 3.000 mAh con ricarica via cavo da 10 W. Infine il sistema operativo è sempre Android 14 con TCL UI 6.0.

Il TCL 501 è pronto per arrivare in commercio già dai prossimi mesi al prezzo di 69,90 euro.