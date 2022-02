TCL presenta altri 5 smartphone economici della gamma TCL 30

Al MWC 2022, il Mobile World Congress di Barcellona, la fiera dell’elettronica più importante in Europa in corso in queste ore è possibile vedere le novità in ambito telefonia che potremo acquistare nelle prossime settimane. Tra le nuove proposte spiccano gli smartphone TCL, azienda cinese conosciuta soprattutto per la sua gamma di Smart TV molto apprezzate in Italia.

La nuova linea è economica ma con un buon rapporto qualità/prezzo. Tutti gli smartphone hanno la scocca in PVC, ossia plastica, il che abbassa notevolmente i costi di produzione, ma anche una scheda tecnica equilibrata e perfettamente in linea con i prezzi di vendita: i microprocessori scelti sono abbastanza robusti (nel caso del TCL 30 5G è anche dotato di connettività di ultima generazione), ma le memorie non sono di grandi dimensioni. Dunque, presto vedremo sul mercato europeo, e anche in Italia, la nuova serie TCL 30 che offre un bouquet di 5 nuovi smartphone pensati per le videochiamate, la connettività e le attività base del lavoro, dello studio e dell’intrattenimento. Ecco come sono TCL 30, TCL 30+, TCL 30 SE, TCL 30E e TCL 30 5G.

Nuovi Smartphone TCL: caratteristiche tecniche

TCL 30 5G: è il dispositivo con la scheda tecnica più avanzata tra i cinque, e con un buon rapporto qualità/prezzo grazie all’ottimo chipset MediaTek Dimensity 700 5G e, come dice il nome stesso, è l’unico dotato di connessione 5G. Ad affinacare il Dimensity troviamo 4 GB di RAM e 64GB di spazio archiviazione, espandibile fino a 1TB.

Lo schermo è da 6,7 pollici, di tipo AMOLED Full HD+. Sul retro troviamo tre fotocamere, con la cam principale da 50 MP e due secondarie da 2 MP (zoom 4x e sensore di profondità), davanti troviamo la fotocamera ultragrandangolare da 13 MP che consente di inquadrare più persone in caso di selfie.

La batteria è da 5.000 mAh, con supporto ricarica rapida da 18 W. Questo nuovo telefono TCL è particolarmente sottile e leggero: 7,64 mm e 184 grammi.

TCL 30 è il modello medio della nuova linea, dalle caratteristiche tecniche essenziali e prezzo contenuto. Il processore è un MediaTek Helio G37 dalle prestazioni più elevate rispetto ai modelli più economici, ma inferiori rispetto ai più recenti chip della serie Dimensity. Le memorie sono 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione, espandibile fino a 1TB.

Il display è un 6,52 pollici AMOLED, con risoluzione FHD+ e riduzione della luce blu del 30% (senza modificare i colori). Le fotocamere posteriori sono 3: sensore principale da 50 MP più due cam da 2 MP, mentre la fotocamera anteriore è di 8 MP. La batteria è di 5.010 mAh.

Il TCL 30+ è leggermente superiore: condivide il processore MediaTek Helio G37 ma aumenta la memoria a 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Il display è da 6,7 pollici AMOLED Full HD+ con tre fotocamere posteriori: principale da 50 MP e due da 2 MP. Sul lato frontale troviamo un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La batteria è da 5.010 mAh.

Il TLC 30 SE è una versione meno potente: processore MediaTek Helio G25 abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, espandibili fino a 512. Il display è di tipo LCD IPS, da 6,52 pollici di diagonale e con risoluzione Full HD+. Su TCL 30 SE troviamo le stesse 3 fotocamere posteriori: principale da 50 MP e due da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP. La batteria, da 5.000 mAh, supporta la ricarica da 15 W.

Il TCL 30 E è il modello più economico che comunque offre funzionalità base apprezzabili. Infatti troviamo il processore MediaTek Helio G25 abbinato a 3GB di Ram e 64 GB di Ram espandibile fino a 512 GB. Il display 6,52 pollici diagonale, LCD Full HD+ con mini notch, fotocamera principale da 50 MP con abbinata a 2 cam da 2 MP. La fotocamera frontale è da 5 MP. La batteria è anche in questo caso da 5.010 mAh.

Su tutta la gamma TCL 30 troviamo Android 12 e interfaccia TCL UI, in pratica quasi Android Stock.

Nuovi Smartphone TCL: quanto costano

Dei cinque modelli annunciati da TCL, alcuni sono già disponibili mentre altri arriveranno ad aprile. TCL 30 è disponibile nei colori in Muse Blue e Tech Black è costa 199,90 euro. TCL 30+ è disponibile a partire da 229,90 euro nelle colorazioni Muse Blue e Tech Black. b è disponibile in Europa a 189,90 euro nei colori Atlantic Blue, Space Gray, Glacial Blue.

TCL 30 E sarà disponibile in Europa da aprile 2022 a partire da 159,90 euro, mentre TCL 30 5G sarà disponibile sempre da aprile, nelle colorazioni Muse Blue, azzurro cangiante e Tech Black, ossia nero, ad un prezzo ancora non definito (ma intorno ai 300 euro).

TCL 305 e 306

Infine segnaliamo che oltre a presentare la nuova gamma TCL 30 il MWC di Bacellona è stata anche l’occasione per annunciare la disponibilità di TCL 305 e TCL 306 sul mercato europeo: si tratta di due smartphone di fascia inferiore ai TCL 30, con Android 11 Go Edition e un prezzo veramente bassissimo: TCL 305 disponibile a 119,90 euro e TCL 306 disponibile a 139,90 euro.

TCL 305 – Versione 2/32 GB