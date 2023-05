Technics EAH-AZ80 e AZ60M2 ufficiali: le nuove cuffiette di fascia alta

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Technics ha annunciato ufficialmente i nuovi auricolari true wireless AZ60M2 e EAH-AZ80. Sono due modelli di fascia, rispettivamente, medio-alta e alta e sono molto simili tra di loro perché condividono gran parte delle funzioni, a partire da un sofisticato sistema ANC. Differiscono, oltre che per il prezzo, per le dimensioni dei driver al loro interno, per il loro materiale e per la vestibilità.

AZ60M2: scheda tecnica

I nuovi auricolari Technincs AZ60M2 hanno driver da 8 mm, con risposta in frequenza da 20 Hz a 40 kHz, e sono compatibili con i formati audio ad alta risoluzione come LDAC fino a 96 KHz/24 bit.

Questi auricolari sono dotati di sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) di tipo Dual Hybrid, con una tecnologia proprietaria sviluppata da Technics. In pratica viene generata un’antionda che azzera i rumori rilevati dai microfoni esterni, ma anche quelli rilevati dai microfoni puntati dentro il canale uditivo, cioè quei rumori che sono riusciti a passare la barriera dei gommini. In totale i microfoni sono 8.

In un mercato in cui tutti i iproduttori ormai offrono la riduzione del rumore sulle loro cuffiette, l’ANC "ibrido" è una delle caratteristiche che ancora distingue i modelli di maggior pregio da quelli più economici.

Come tutti i sistemi ANC moderni di alta qualità, anche quello delle Technincs AZ60M2 ha la funzione trasparenza (chiamata in questo caso Ambient Sound), con due impostazioni differenti: Natural Ambient, che fa passare tutti i rumori per utilizzare gli auricolari senza estraniarsi dall’ambiente circostante, e Attention, che far passare solo le voci umane filtrando gli altri rumori esterni.

JustMyVoice, invece, è la funzione per amplificare la voce dell’utente durante le chiamate telefoniche, eliminando tutti i rumori di sottofondo, per migliorare l’audio inviato al nostro interlocutore.

Presente anche il sistema Multipoint, che permette all’utente di cambiare rapidamente il dispositivo Bluetooth associato (fino a un massimo di tre).

Technics dichiara un’autonomia di 7,5 ore senza ANC e fino a un massimo di 25 ore con l’utilizzo della custodia. Attivando l’ANC, invece, si scende a 7 ore e fino 24 ore con la custodia. In chiamata, invece, l’azienda dichiara un’autonomia di 4 ore con ANC e JustMyVoice, e 13,5 ore sfruttando la custodia. Disponibile anche la ricarica wireless, ma con caricatore venduto separatamente.

Infine gli auricolari sono certificati IPX4 e sono, dunque, resistenti a spruzzi d’acqua e sudore. I Technics AZ60M2 saranno disponibili a partire dal prossimo giugno nelle colorazioni nero, argento e blu notte a un prezzo suggerito di 229,99 euro.

EAH-AZ80: scheda tecnica

Gli auricolari true-wireless EAH-AZ80 sono un upgrade dei AZ60M2 e presentano, ovviamente, specifiche tecniche migliori a partire dai driver che in questo caso sono da 10 mm e con diaframma in alluminio, sempre con risposta in frequenza da 20 Hz a 40 kHz. Technics promette anche per queste cuffie alte prestazioni sia per la musica che per le chiamate grazie alla tecnologia Dual Hybrid per la cancellazione attiva del rumore (ANC), di nuovo con le due modalità trasparenza già descritte.

Rispetto al modello AZ60M2, le EAH-AZ80 dovrebbero avere un comfort migliore in caso di utilizzo prolungato, grazie ad una forma un po’ diversa che, secondo Technics, abbassa la pressione all’interno del canale uditivo.

Confermata, anche sulle EAH-AZ80, la connessione Multipoint per associare diversi device Bluetooth contemporaneamente. Anche stavolta Technics promette una buona autonomia con 7,5 ore senza ANC e fino a 25 con utilizzando la custodia. Sfruttando l’ANC, invece, si arriva a 7 ore di autonomia, 24 ore con la custodia.

In caso di uso esclusivamente per le chiamate telefoniche, invece, la batteria degli auricolari promette un’autonomia di 4 ore con ANC e JustMyVoice, 13,5 ore con la custodia. Presente anche sulle EAH-AZ80 la ricarica wireless, con caricatore venduto separatamente. Naturalmente, anche questo modello è certificato IPX4.

Techincs EAH-AZ80 sarà disponibile nei colori nero scuro e grigio e avrà la custodia in alluminio. Sarà possibile acquistare gli auricolari da giugno a 299,99 euro.