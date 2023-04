Tecnologie nel settore alberghiero: perché digitalizzare il servizio in camera

Per rendere ancora più veloce ed efficace il servizio in camera negli hotel, arriva in soccorso la tecnologia più avanzata. L’obiettivo? Digitalizzare alcuni servizi e agevolare il lavoro del personale. Esistono sistemi che rendono più semplice la gestione del servizio in camera, poiché consente agli ospiti di ordinare e pagare tramite app in pochi click.

Tra questi sistemi, segnaliamo ONYON (On your own), applicativo di self ordering creato da Marco Actis e Paola Lombardi. Tramite un QR code permette di consultare il menù (disponibile anche multilingua), ordinare e pagare (pure con conti separati), usando il proprio smartphone. Un sistema che consente i ridurre i tempi d’attesa e le code alla cassa, facilitando il riordino sino ad un +22%.

Lanciata inizialmente come soluzione per locali da aperitivo, cocktail bar e pub, ha poi raggiunto pizzerie, fast food, ristoranti e food-hub, estendendo la sua presenza al settore dell’hotellerie.

Fonte foto: Onyon

Perché digitalizzare il servizio in camera

Il room service è fra i principali servizi che vengono messi a disposizione da tutte le strutture ricettive. Potenziarlo e trasformarlo grazie alla tecnologia dunque rappresenta un grande passo. Le soluzioni digitali d’altronde sono la chiave di volta per creare nuove opportunità non solo per la struttura, ma anche per il consumatore. Scopriamo insieme i vantaggi nella digitalizzazione del servizio in camera.

Consente di ridurre gli sprechi

Secondo alcuni dati il 17% del cibo prodotto nel mondo viene sprecato. In particolare negli hotel gli sprechi avvengono durante le colazioni a buffet quando gli ospiti tendono a riempire il piatto di cibo per poi lasciarlo. Per ridurre gli sprechi può essere utile incentivare il servizio in camera, servendo piatti appena preparati e caldi. In questo modo anche l’esperienza degli ospiti sarà migliore.

Migliora la comunicazione con gli ospiti

L’introduzione di un menù digitale e multilingua può aiutare a superare le barriere linguistiche, consentendo anche agli ospiti stranieri di consultare in tutta tranquillità il menù tramite lo smartphone e scegliere ciò che preferisce.

Limita l’uso di confezioni usa e getta

Il servizio in camera permette di offrire un’alternativa sostenibile rispetto ai prodotti confezionati come marmellata, miele e burro, grazie all’uso di piatti serviti espressi. In questo modo, dunque, non solo il cibo risulta più fresco, ma si riduce l’uso di packaging usa e getta e confezioni.

Permette di ottimizzare il lavoro del personale

Potenziare e incentivare il servizio in camera con le nuove tecnologie vuol dire prima di tutto ottimizzare gli sforzi del personale, organizzando al meglio il lavoro. In questo modo infatti ogni figura potrà concentrarsi sul proprio lavoro e sul singolo ospite senza distrazioni. Un dettaglio fondamentale soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.

Garantisce privacy e comfort

Il servizio in camera garantisce massima privacy e comfort per gli ospiti che potranno scegliere di utilizzarlo quando vogliono. I tempi d’attesa sono ridotti, si evitano affollamenti in sala e l’esperienza sarà nel complesso positiva, mettendo al primo posto l’ospite.

Contenuto offerto da Onyon