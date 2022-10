Smart TV: telecomando, mouse e tastiera insieme a un prezzo super

Da anni, ormai, la TV è diventata smart e offre sempre più funzioni, grazie alla connessione a Internet. Il telecomando, invece, è rimasto ancora abbastanza stupido e, per questo, hanno inventato i comandi vocali. Tuttavia, per chi non ama i comandi vocali, l’alternativa c’è e costa anche poco: Rii Mini MX6+, un telecomando retroilluminato con mouse e tastiera integrati.

Rii Mini MX6+ – Telecomando retroilluminato – Con tastiera e mouse

Telecomando Rii Mini MX6+: caratteristiche tecniche

Il telecomando Rii Mini MX6+ è solo leggermente più grande di un telecomando normale: misura 18,6 cm di lunghezza, 5,6 cm di larghezza è ha uno spessore di 2,2 cm.

Sulla parte frontale è dotato dei classici tasti da telecomando, con retroilluminazione. Il mouse giroscopico è integrato nel corpo del telecomando e la velocità del puntatore gestibile con i tasti "+/-" fino a 3 velocità. Grazie al mouse possiamo navigare nell’interfaccia delle Smart TV senza usare gli scomodissimi tasti freccia: è tutto più comodo e veloce.

Inoltre il mouse può essere attivato o disattivato sia dai tasti on-off sia ruotandolo, cosa che si fa quando si usa la tastiera posta sul retro. Si tratta di una tastiera qwerty, anch’essa retroilluminata, da 40 tasti che possiamo usare per inserire le stringhe di ricerca nelle app di streaming (quando cerchiamo un film, o un episodio), le password, i nomi utenti.

Insomma, anche in questo caso è tutto più comodo e veloce rispetto all’uso dei tasti freccia e del tasto "Ok", anche perché se non vogliamo usare i tasti freccia, se non vogliamo usare il mouse e se non vogliamo usare neanche la tastiera, possiamo sempre usare i comandi vocali della Smart TV: il telecomando Rii Mini MX6 è dotato di microfono.

Rii Mini MX6 è compatibile con Smart TV che hanno un sistema operativo Android, con TV Box, Mini PC Android, PC Windows e Mac, Raspberry Pi e Amazon Fire TV Stick e si connette a questi dispositivi tramite Wi-Fi o Bluetooth.

Telecomando Rii Mini MX6+: quanto costa

Il telecomando con mouse e tastiera Rii Mini MX6+ è disponibile in Italia e in vendita su Amazon (venditore terzo, spedizione Amazon) a un prezzo di listino molto conveniente: solo 24,99 euro. Per chi usa molto le app di streaming e non si trova bene con il telecomando in dotazione è, certamente, un’opzione da prendere in considerazione.

