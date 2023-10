Fonte foto: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Telegram ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento che arricchisce ulteriormente l’app di messaggistica, andando a introdurre svariate novità per gli utenti. Il focus dell’aggiornamento è rappresentato dalle risposte ai messaggi, con nuovi strumenti per rendere le conversazioni ancora più semplici tra le chat e i gruppi dell’applicazione. C’è spazio, però, anche per nuove opzioni di personalizzazione oltre che novità per le Storie di Telegram, funzione lanciata la scorsa estate.

Le novità per le risposte di Telegram

La nuova versione di Telegram si concentra sulle risposte ai messaggi, con nuovi strumenti a disposizione degli utenti. Si parte con la possibilità di citare parti specifiche di un messaggio, in modo da rendere la risposta ancora più precisa.

Immaginiamo di voler rispondere a una domanda inclusa in un messaggio molto lungo di un nostro contatto. Con la nuova funzione sarà possibile citare solo la domanda e, quindi, fornire una risposta diretta, senza dover citare tutto il messaggio.

Per farlo basta evidenziare il messaggio che contiene il testo da citare e poi evidenziare la parte di testo a cui rispondere, scegliendo poi l’opzione “Cita” dal menu contestuale. Da notare, inoltre, la possibilità di rispondere in un’altra chat a un messaggio, utile ad esempio per rispondere in privato a una domanda posta in un gruppo.

Per sfruttare questa funzione, è sufficiente toccare sul messaggio a cui rispondere e poi premere la barra di risposta, sopra al campo di scrittura, dove viene evidenziato il messaggio citato. Nella nuova schermata bisogna premere “Rispondi in un’altra chat“.

Con il nuovo aggiornamento, un messaggio può diventare una citazione. Basta scrivere o copiare un testo nel campo di scrittura ed evidenziarlo, tenendo premuto sul testo. Ora sarà sufficiente premere su “Cita” per trasformare il messaggio in una citazione.

Le altre novità di Telegram

Tra le novità introdotte dall’ultimo aggiornamento di Telegram c’è anche la possibilità di personalizzare l’anteprima di un link condiviso in chat. Basterà copiare il link nel campo di scrittura e poi premerci sopra per accedere alla schermata di personalizzazione. Qui è possibile accedere a varie opzioni. Gli utenti possono scegliere la dimensione dell’anteprima e se visualizzare tale immagine sopra o sotto al link condiviso.

Per gli utenti Telegram Premium, inoltre, ci sono nuovi strumenti di personalizzazione, con la possibilità di scegliere un colore o una combinazione di colori per il proprio account, intervenendo sia sul colore del nome che del link inviato oltre che delle risposte ai messaggi.

È anche possibile scegliere un’icona che sarà utilizzata per generare un motivo da utilizzare come sfondo dei messaggi quando gli altri utenti citano o rispondono a un messaggio. Le opzioni di personalizzazione sono accessibili da Impostazioni > Impostazioni chat > Cambia colore del nome su Android oppure da Impostazioni > Aspetto > Colore del tuo nome su iOS.

Tra le novità per le Storie, invece, c’è la possibilità di mandare avanti e indietro i video, tenendo premuto sullo schermo e poi scorrendo verso destra o sinistra. Ci sono nuove impostazioni per il flash frontale, in modo da regolare calore e intensità dello schermo per i selfie da postare nelle Storie.