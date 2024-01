Terminal List: è ufficiale, la serie prequel si fa

Fonte foto: Amazon Prime Video

È ufficiale, The Terminal List: Dark Wolf si fa. È questo il titolo della nuova serie prequel di The Terminal List, l’action thriller creato da David DiGilio e basato sull’omonimo romanzo di Jack Carr del 2018. The Terminal List ha debuttato su Prime Video nel 2022 e a febbraio dell’anno scorso è stata rinnovata per una seconda stagione, che uscirà prossimamente sulla piattaforma di streaming. Già all’epoca si era parlato dell’intenzione di realizzare un prequel, ma la produzione si era fermata a causa degli scioperi a Hollywood. Ora, invece, Prime Video ne ha ufficialmente ordinato la produzione.

The Terminal List: Dark Wolf, cosa sappiamo

Al momento non ci sono molte informazioni confermate in merito alla serie prequel Dark Wolf. Si sa per certo che sarà dedicata soprattutto al personaggio di Ben Edwards, interpretato da Taylor Kitsch, ma nella storia ci sarà spazio anche per James Reece, alias Chris Pratt (anche se non è ancora possibile sapere se il ruolo di Pratt sarà secondario o meno).

Kitsch in un’intervista aveva anticipato che la serie spin-off/prequel (all’epoca in lavorazione, ma non ancora ordinata ufficialmente) avrebbe approfondito il percorso che ha portato il suo personaggio a diventare un agente della CIA, ma non è ancora chiaro in quali anni esattamente sarà ambientata la storia della nuova serie.

Nel finale della prima stagione di Terminal List si scopre che Ben è stato coinvolto nella cospirazione e ha voltato le spalle al suo amico. È dunque plausibile che la serie prequel racconti in modo più approfondito cosa ha portato questo personaggio a compiere determinate scelte e com’era il rapporto con Reece in passato.

Il prequel è prodotto da Jack Carr e co-creato da Carr e David DiGilio. Nella nuova serie dovrebbe comparire anche Jared Shaw nei panni di Ernest "Boozer" Vickers. I fan che hanno letto i libri di Carr si aspettano di vedere coinvolti nella trama anche altri personaggi, tra cui Raife Hastings e Mohammed Farooq.

Quando esce il prequel Dark Wolf

La data di uscita del prequel Dark Wolf su Prime Video non è ancora nota, ma secondo TvLine la produzione dovrebbe iniziare nella prima parte del 2024. È dunque possibile che la serie debutti in streaming già alla fine di quest’anno o più probabilmente all’inizio del 2025.

Se così fosse, il prequel dovrebbe quindi uscire prima della seconda stagione di The Terminal List, sul cui ipotetico periodo di debutto su Prime Video al momento non ci sono indicazioni di nessun tipo. La stagione 2 avrà otto episodi in tutto, così come la prima stagione, e sarà basata sul romanzo True Believer di Carr, pubblicato nel 2019.

La serie di romanzi "Terminal List" prosegue poi con i libri Savage Son (del 2020), The Devil’s Hand (2021), In the Blood (2022) e Only the Dead (2023). Il romanzo Red Sky Mourning è atteso invece per maggio 2024.