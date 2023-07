The Big Hack 2023: l’evento e i progetti vincitori

Fonte foto: The Big Hack

Oltre 180 ragazze e ragazzi, italiani e stranieri, suddivisi in 30 squadre si sono sfidati nella settima edizione di Big Hack. Un lungo week end non-stop di condivisione e programmazione all’insegna dell’Open Innovation e delle competenze digitali proposte da Regione Campania, aziende pubbliche e private.

L’evento si è svolto nella sede della Apple Developer Academy ed è stato un grande successo sia per la partecipazione che per la qualità delle soluzioni proposte da sviluppatori, maker, ingegneri, designer, comunicatori, studenti e appassionati di tecnologia che hanno scelto di condividere conoscenze, liberato la creatività e presentato progetti.

A chiedere di immaginare nuove soluzioni riguardo tematiche emergenti a livello globale e locale, sono state Airbus Italia, AlmavivA, Cisco- Consorzio Clara, EAV – Ente Autonomo Volturno, Eni, STMicroelectronics, Regione Campania-So.Re.Sa Spa (Società regionale per la sanità) e Università “Federico II” di Napoli. Ogni promotore ha messo in palio premi da assegnare al team vincitore della propria sfida.

The Big Hack è promosso da Regione Campania e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera, con Sviluppo Campania e in collaborazione con la Apple Developer Academy dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Codemotion, piattaforma di riferimento per la crescita professionale degli sviluppatori e le aziende alla ricerca dei migliori talenti IT.

“The Big Hack – ha spiegato Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania – è il momento clou dell’anno perché punto di partenza e di arrivo della nostra strategia di valorizzazione del capitale umano e di promozione delle competenze digitali. La perfetta conclusione di una settimana dedicata ai nostri talenti che sono in grado di “liberare” il loro potenziale innovativo e attivare il circuito virtuoso che genera l’Open innovation. Voglio ringraziare, infatti, i ragazzi e le ragazze per aver riempito questo weekend di energia e creatività. E anche le aziende, sia le veterane, sia le new entry, per aver aderito con grande entusiasmo e soprattutto fiducia. É questo l’ecosistema che ci siamo impegnati a costruire e a far crescere in questi anni, una dimensione collettiva di lavoro per ottenere obiettivi di crescita solidi e inclusivi per tutta la regione Campania”.

“Ancora una volta il Big Hack si è dimostrato un grande successo, di partecipazione e idee – ha aggiunto Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma – . Gli hackathon sono sempre un momento entusiasmante per la collaborazione, la creatività e l’innovazione. Sono davvero rincuorato nel vedere il grande numero di progetti innovativi che sono stati generati in così poco tempo. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, la Regione Campania che promuove questa importante iniziativa, la Apple Developer Academy e tutti i partner che hanno offerto ai giovani challenge davvero sfidanti. Vi aspettiamo tutti alla prossima edizione della Maker Faire Rome, l’undicesima, dal 20 al 22 ottobre”.

“Anche quest’anno – spiega Giorgio Ventre, Direttore scientifico della Apple Developer Academy – The Big Hack è stato capace di stupirci. I nostri ragazzi hanno dato davvero il massimo e sono riusciti a rendere ancora una volta quasi impossibile la scelta dei vincitori da parte delle aziende partner. Le soluzioni proposte sono tutte estremamente innovative ma nello stesso tempo concrete, segno che l’approccio formativo che seguiamo nella Developer Academy è capace di fornire competenze di altissimo valore. Siamo felici che l’ecosistema dell’innovazione della Regione Campania sia visto sempre più come un riferimento a livello nazionale ed europeo”.

I progetti vincitori

AI for Space Application – Vincitore il progetto: “MARSM”

Soluzioni digitali innovative per valorizzare il Patrimonio Nazionale meno conosciuto – Vincitore il progetto: “Arthur’s Quest”

Soluzioni per l’inclusività digitale – Vincitore il progetto: “CyberAware”

EAVolution: Rivoluzioniamo il Trasporto Pubblico Locale – Vincitore il progetto: “Zenith”

GenAI per lo Sviluppo Sostenibile – Vincitore il progetto: “Gardenia”

#OneStepAhead: Il tuo coach personale per il benessere! – Vincitore il progetto: “Hangover”

SINFONIA: Enhancing Digital Healthcare – Vincitore il progetto: “YMO – So.Re.Sa Salute Campania”

Smart FII800 Hack – Vincitore il progetto: “800 secondi”

Contenuto offerto da Codemotion