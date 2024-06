È meglio un Mac o un PC? Pro e contro in una lotta ad armi pari

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Scegliere tra un Mac e un pc Windows non è semplice, gli aspetti da considerare sono tanti: ecco i pro e i contro dei due sistemi operativi

È meglio un Mac o un PC Windows? La sfida tra i due sistemi operativo di Apple e Microsoft va avanti da tempo e continua a rinnovarsi, con miglioramenti sensibili, anno dopo anno, da entrambe le parti. La risposta giusta a questa domanda, nella maggior parte dei casi, è una sola: “dipende“. I fattori da considerare sono diversi e ogni utente deve valutare determinati aspetti in base alle proprie preferenze. Ecco, quindi, i pro e i contro di Windows e Mac e come fare a scegliere il computer giusto tra le tante opzioni disponibili oggi sul mercato.

Design

Partiamo da un confronto estetico: il design è, senza dubbio, un punto di forza di Apple, che riesce sempre a stupire, innovando e proponendo prodotti facilmente riconoscibili. Il mondo Windows, invece, offre molta più varietà, passando da prodotti scadenti a prodotti con un design sorprendente, elegante e premium.

Nel settore dei notebook, in particolare, i produttori propongono tantissime soluzioni differenti, andando alla ricerca di soluzioni sempre nuove per soddisfare i gusti degli utenti. Per il mondo desktop, invece, chi sceglie Windows può contare su la massima personalizzazione, grazie alla possibilità di assemblare il proprio PC, utilizzando solo i componenti desiderati e ottenendo prodotti in linea con il proprio stile e le proprie preferenze.

Ecosistemi a confronto

L’ecosistema di Apple, perfettamente interconnesso tra tutti i dispositivi e ricco di servizi, è sicuramente un punto di forza per chi sceglie il Mac ed ha anche iPhone e altri prodotti Apple. Si tratta di un vantaggio ma anche di una limitazione, per via di un utilizzo multi-piattaforma meno immediato.

Windows sta cercando di creare un ecosistema multi-piattaforma, con l’obiettivo di dialogare con iOS e Android, integrandosi con gli smartphone per ricevere le notifiche sul computer, e avvicinarsi alle soluzioni sviluppate da Apple. In questo senso, Windows offre più flessibilità mentre i Mac garantiscono una miglior collegamento con gli altri prodotti Apple.

Configurazione e personalizzazione

Grazie ai chip Apple Silicon, sviluppati direttamente dalla casa di Cupertino, i Mac sono oggi in grado di garantire un rapporto prestazioni/consumi al top del mercato che rende i MacBook un vero e proprio punto di riferimento del mercato dei notebook premium. Le prestazioni sono ottime anche su desktop.

Il “problema” per chi sceglie Apple sono i costi di upgrade (oltre all’impossibilità di aggiornare i componenti dopo l’acquisto). Per accedere alle configurazioni più potenti, infatti, bisogna spendere tanto e i margini di risparmio sono, in genere, molto limitati. Le versioni “base” dei Mac propongono spesso un quantitativo di RAM e storage ridotto.

Con Windows, invece, c’è molta più possibilità di personalizzazione, anche per quanto riguarda le specifiche tecniche, sia tra i notebook che tra i computer desktop ed è possibile scegliere la macchina desiderata in base alle proprie necessità. Un numero maggiore di opzioni si traduce spesso anche in costi ridotti.

Lato desktop, inoltre, c’è la possibilità di assemblare il proprio PC, scegliendo singolarmente i componenti e andando, in questo modo a massimizzare il rapporto prestazioni/spesa.

Meglio un Mac o un PC Windows?

Dipende. I fattori da considerare sono tanti e il peso di ogni singolo fattore è strettamente collegato alle esigenze e alle preferenze dell’utente. I Mac offrono un’efficienza energetica maggiore e la possibilità di sfruttare appieno un ecosistema completo (ma ancora molto chiuso).

Con Windows ci sono più scelte e c’è più margine di personalizzazione. Il sistema operativo di Microsoft, inoltre, è ancora il punto di riferimento per il gaming su PC, grazie alla possibilità di accedere a schede video dedicate in grado di gestire facilmente anche i giochi più potenti.

Per quanto riguarda il software professionale, invece, molto dipende dal settore. In alcuni campi, Windows è avanti mentre in altri sono i Mac ad avere un vantaggio. Spesso, però, i due sistemi operativi pareggiano, lasciando che siano altri fattori a stabilire il migliore.

La scelta tra un Mac e un PC Windows, quindi, è strettamente personale. Un vincitore chiaro, in quest’eterna lotta, ancora non c’è.