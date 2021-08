The Boys 3: tutto ciò che sappiamo

Stephan Fleet, supervisore degli effetti speciali per The Boys 3, ha dichiarato che questa terza stagione avrà degli effetti speciali pazzeschi, coerenti con la linea seguita fino a ora per storia e personaggi. L’arrivo delle nuove avventure è slittato a fine 2021, forse inizio del nuovo anno, ma ci sono già delle anticipazioni sulle nuove storie.

I fan di The Boys, dovranno aspettare ancora qualche mese per immergersi nelle nuove avventure dei supereroi nati dall’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Lo show è stato davvero un grande successo per Prime, tanto da guadagnarsi ben sei nomination per gli Emmy 2021 tra cui una per i migliori effetti speciali che secondo Fleet saranno ancora più straordinari in The Boys 3. Il gruppo di giustizieri che combattono esseri con super poteri malvagi tornerà presto con un’avvincente terza stagione, nell’attesa, Amazon punta a una strategia di marketing vincente: ha dato vita a un canale YouTube dedicato in cui mensilmente vengono caricati dei teaser.

The Boys 3: i mini episodi sul canale YouTube

Amazon ha dato vita a una strategia alternativa in vista dell’arrivo, un po’ ritardato per via della pandemia, della terza stagione di The Boys. Ha aperto un canale YouTube, Vought International, in cui mensilmente carica dei teaser, mini episodi che si collocano tra la seconda e la terza stagione di The Boys. Al momento sono stati caricati tre i video in cui il giornalista Cameron Coleman, interpretato da Matthew Edison, in edizioni straordinarie di Seven on 7 fornisce importanti aggiornamenti sui principali personaggi di The Boys.

Nella terza stagione di The Boys vedremo il debutto dell’ex fidanzato di Starlight, Drummer Boy: i due avevano una love story, ma Drummer era stato lasciato per via di un tradimento. Ora il suo ritorno, dopo una riabilitazione alla Global Wellness Center, lo vedremo in carne e ossa, in precedenza era stato solo nominato, in The Boys 3, ma con un nuovo nome: Supersonic. Non sappiamo quali saranno i suoi super poteri, potrebbe avere la super velocità, sappiamo che si tratterà di un eroe onesto e affidabile. Chissà poi, se tra Supersonic e Stralight la passione si riaccenderà!

La parodia di Capitan America in The Boys 3

Nella terza stagione ci si immergerà di più nel mondo dei super eroi creati da Vought. Con l’arrivo della parodia di Capitan American, Soldier Boy, verranno esplorate le sue radici nella seconda guerra mondiale. Come già annunciato, ma ribadito dall showrunner della serie Eric Kripke in The Boys 3 gli effetti speciali non saranno risparmiati. Malgrado le restrizioni da Covid-19 abbiano reso il tutto più impegnativo la qualità è cresciuta notevolmente.

Nel ruolo di Soldier Boy, avremo Jensen Ackles che collabora nuovamente con Kripke dopo il lavoro fatto assieme in Supernatural.

Un altro ritorno è quello di A-Train, annunciato dal programma Seven on 7 sull’account Youtube dedicato alla serie e sappiamo anche che il Composto V verrà sospeso in attesa di nuove sperimentazioni. Insomma, sintonizziamoci, nell’attesa sul canale Youtube dedicato e attendiamo le date di uscita della nuova stagione di The Boys 3.