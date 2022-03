The Boys 3: rivelati nuovi interessanti dettagli

Una cosa è certa: sarà diabolica, irriverente, cruda e violenta. Insomma… perfettamente in linea con le prime due stagioni! Mancano pochi mesi all’uscita della terza stagione di The Boys e ci sono già molte succose anticipazioni sul contenuto dei nuovi episodi, che si preannunciano ricchi di colpi di scena.

I fan sono impazienti di assistere al grande ritorno della serie firmata Amazon Studios e Sony Pictures. Il progetto, che è stato anche nominato agli Emmy, si basa sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson, che nella serie tv ricoprono il ruolo di executive producer insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn e Michaela Starr. Ma cosa succederà in The Boys 3? Grazie al trailer distribuito pochi giorni fa possiamo rispondere a questa domanda.

Di cosa parla The Boys

The Boys è una serie tv che, lo ricordiamo, racconta in modo irriverente cosa accadrebbe se i supereroi fossero famosi come star del cinema e venerati come divinità. La risposta? Abusi di potere continui e impuniti. Per questo sono nati i The Boys, un gruppo improvvisato di vigilanti che vuole punire i Super e anche la società multimiliardaria che li gestisce.

Cosa aspettarsi da The Boys 3

La novità più incredibile che emerge dal trailer ufficiale di The Boys 3 è che qualcosa sta cambiando in Butcher. L’uomo, infatti, ha gli occhi che si illuminano e sparano laser, un po’ come riesce a fare anche Patriota. Butcher è dunque diventato un super, magari grazie all’assunzione del Composto V? Lo ha preso volontariamente immaginandosi in uno scontro alla pari con Patriota?

Nel trailer, sulle note del singolo Bones degli Imagine Dragons, si vedono poi i numerosi personaggi che compariranno (o torneranno) nei nuovi episodi: Kimiko, Hughie, Patriota, A-Train, Frenchie, Black Noir, Annie, Abisso… Ci sono anche Soldier Boy, uno dei primi a cui è stato iniettato il Composto V, e il figlio di Patriota, che, come è noto, è dotato di superpoteri fin dalla nascita.

Il cast di The Boys 3

Il cast di The Boys 3 include, tra gli altri, Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso e Chace Crawford.

Ci sono anche Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles.

Quando esce The Boys 3

The Boys 3 sarà disponibile su Prime Video con tre episodi venerdì 3 giugno 2022. Le puntate successive (sono in tutto otto) usciranno ogni venerdì fino ad arrivare all’epico finale di stagione l’8 luglio.

Nell’attesa, su Prime Video è già possibile vedere la serie antologica The Boys Presents: Diabolical, ovvero dei brevi corti animati autoconclusivi ambientati nello stesso universo della serie tv.

