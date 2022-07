The Boys 4: le ultime novità

La terza stagione di The Boys – l’ultimo episodio è disponibile da alcuni giorni su Prime Video – si è conclusa lietamente per certi personaggi e in modo decisamente più amaro per altri. Molte le questioni aperte e le domande, ma non c’è da stupirsi: la quarta stagione è già stata confermata da tempo.

Cosa aspettarsi dunque dai prossimi episodi, le cui riprese inizieranno il 22 agosto di quest’anno? In realtà non sono poche le informazioni già note su questo punto, dato che recentemente è stato lo showrunner Eric Kripke in persona a intervenire sull’argomento dicendo chiaramente quali personaggi potrebbero tornare, come e perché. Ovviamente da questo punto in poi è meglio astenersi dalla lettura se non si ha ancora finito di guardare The Boys 3 o se si preferisce mantenere l’assoluto riserbo sulle future vicende di Patriota, Butcher, Starlight & co. Ecco le risposte alle principali curiosità dei fan.

L’addio di Meave è definitivo?

Nel finale della terza stagione Meave si è sacrificata per evitare che Soldatino compisse una strage. Entrambi vengono ufficialmente dati per morti e Meave è considerata un’eroina. In realtà la super è viva, anche se ha perso i suoi poteri: lei ne è felice ed è pronta a una vita "comune" insieme alla compagna Elena.

Oltre ai "boys", che l’hanno salvata, anche Ashley (nuova AD della Vought) e una sua assistente ne sono al corrente, perché una telecamera di sorveglianza ha ripreso il salvataggio. Ashley decide però di cancellare il filmato, chiudendo così la questione.

Un addio definitivo? Eric Kripke ha detto di aver voluto regalare un lieto fine a questo personaggio, che in effetti si prenderà «una pausa», ma ha anche aggiunto che «la serie non finirà sicuramente senza rivedere Maeve».

Soldatino tornerà nella quarta stagione?

Soldatino è stato però catturato, sedato con il gas nervino e intrappolato nel sonno criogenico… per ora. La porta per il suo ritorno è stata lasciata decisamente aperta. «Non riesco a immaginare che la serie finisca senza che Soldatino faccia un’altra apparizione», ha detto Kripke.

Black Noir è morto?

Patriota ha ucciso Black Noir perché non gli aveva mai rivelato di sapere che Soldatino fosse suo padre. Eppure, a quanto pare, tornerà nella quarta stagione, in qualche modo. Kripke ha fatto notare che in effetti un personaggio silenzioso e che indossa una maschera può essere sostituito senza problemi: insomma, la Vought potrebbe facilmente insabbiare l’omicidio senza che nessuno se ne accorga. «Non è sicuramente l’ultima volta che abbiamo visto Black Noir come un eroe. Ad andarsene è stato solo il ragazzo che era nel costume di Noir nella terza stagione», ha confermato lo showrunner.

