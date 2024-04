The Composer: le cuffie HiFi senza compromessi, nemmeno nel prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Le The Composer sono le nuove cuffie Hi-Fi premium prodotte da Austrian Audio, un dispositivo di fascia altissima che promette una resa sonora davvero impeccabile

Fonte foto: Austrian Audio

Le The Composer sono le nuove cuffie Hi-Fi premium prodotte da Austrian Audio, il brand nato dalla vendita dello storico marchio AKG.

Parliamo di un prodotto di fascia altissima, destinato ai veri audiofili e ai professionisti del settore audio, che cercano un dispositivo straordinario, che non scende a compromessi sulla resa sonora e sui materiali costruttivi, garantendo sempre performance impeccabili. Tutto questo, naturalmente, ad un prezzo altissimo come la qualità.

Cuffie The Composter: scheda tecnica

The Composer sono cuffie Hi-Fi di tipo over-ear aperto, con driver da 49 mm realizzati con tecnologia HiX (High Excursion) e diaframma rivestito in carbonio diamantato (DLC). Hanno un’impedenza 40 ohm, una sensibilità di 112 dB, una risposta in frequenza che va dai 5 Hz fino ai 44 kHz e una potenza massima in ingresso di 160 mW.

Oltre a questo, le cuffie hanno una distorsione armonica totale (THD) inferiore a 0,1%, garantendo quindi una resa sonora più precisa e meno soggetta a disturbi. Per quanto riguarda i cablaggi, sono inclusi nella confezione tre cavi staccabili: un cavo XLR bilanciato a 4 pin da 3 metri, un Pentaconn bilanciato da 4,4 mm per una lunghezza di 1,4 metri e il classico jack da 3,5 mm da 3 metri con adattatore da 6,3 mm in dotazione.

Merita una menzione a parte la vestibilità del prodotto, migliorata da un archetto regolabile con design a rete per facilitare la traspirazione e diminuire il calore a contatto con la pelle, migliorando notevolmente l’indossabilità di queste cuffie.

I padiglioni possono essere regolati e inclinati su quattro posizioni, così da garantire il massimo confort e adattarsi facilmente alla conformazione dell’orecchio dell’utente. Inoltre sono magnetici e possono, dunque, essere facilmente sostituiti.

I cuscinetti sono in memory foam, sono morbidi ed estremamente resistenti, e assicurano una vestibilità ottimale, con la promessa di un grande comfort anche dopo diverse ore di utilizzo. In più l’inserimento dei cavi avviene direttamente sull’archetto così da non aggiungere ulteriore peso sulle orecchie dell’ascoltatore.

Conclude la dotazione delle The Composer una confezione in legno, made in Austria, che contiene le cuffie, diventando anche un elegante elemento di arredo.

Per sfruttare al meglio le potenzialità di questo device, l’azienda produttrice consiglia di abbinarle all’amplificatore per cuffie Full Score One (da acquistare separatamente) prodotto sempre da Austrian Audio.

Cuffie The Composer: prezzo e disponibilità

Come detto in apertura le cuffie The Composer sono un prodotto premium, destinato ai veri audiofili e ai professionisti del settore, che cercano solo dispositivi di grande qualità a garanzia di una resa sonora davvero di altissimo livello.

A fronte di questo, è chiaro che il prezzo di queste cuffie non possa essere accessibile a tutti: per portare a casa le The Composer, infatti, servono ben 2.499 euro. Il prodotto è distribuito in Italia da Audiogamma e può essere già acquistato sul sito ufficiale.