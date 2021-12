The Ferragnez: di cosa parlano i primi episodi e quando arrivano gli ultimi

Dopo tanta attesa, il 9 dicembre ha debuttato su Amazon Prime Video la serie tv su Chiara Ferragni e Fedez. The Ferragnez è un docu-reality che narra la parte più intima e meno conosciuta al grande pubblico di una delle famiglie più famose al mondo, quella composta dall’imprenditrice digitale e influencer e il rapper.

Il contenuto racconta tutte le sfumature della coppia, riuscendo a delineare le differenze tra due personalità forti: quella di Chiara appare più positiva, mentre quella di Fedez è altalenante e tendenzialmente meno ottimista. Insieme, grazie all’aiuto della psicoterapia, si accorgono però di essere più simili di ciò che pensano, perché condividono i valori più profondi della loro vita, come quello per la loro famiglia d’origine, per il loro figlio Leone e per Vittoria, che nelle prime puntate non è ancora nata. Insomma, la serie è un vero e proprio percorso che si concluderà con l’arrivo delle ultime puntate sempre a dicembre.

The Ferragnez: tutto sui primi episodi

La serie The Ferragnez arriva subito al sodo, già dal primo episodio il pubblico è catapultato dentro la vita della famiglia Ferragni-Lucia, e in particolare il filo conduttore di tutte le puntate è la terapia di coppia. Fede e Chiara Ferragni dal primo episodio appaiono seduti davanti al terapeuta che li stimola a diverse riflessioni sul loro rapporto, sulle differenze caratteriali e su come gestirle al meglio.

In mezzo a tutto ciò, viene narrata la quotidianità di due personaggi che fin da subito appaiono molto diversi tra loro ma legatissimi e soprattutto con due personalità molto forti e ben caratterizzate. Non manca l’intervento delle rispettive famiglie d’origine, che per entrambi hanno un ruolo centrale. E naturalmente ci sono tenerissimi momenti con il loro primogenito Leone.

Per esempio, viene raccontato l’arrivo di Fedez a casa travestito da Babbo Natale, che però non trae in inganno Leo che riconosce subito suo padre, che rimane deluso, soprattutto perché ha affrontato ore di trucco. Inoltre, viene mostrata anche la vacanza a Como nel periodo natalizio del 2020. Alla quotidianità intima e famigliare si aggiungono gli impegni lavorativi di entrambi, dalla società di Chiara Ferragni, alla preparazione per Sanremo di Fedez, ma non solo.

Progetti professionali, famiglia, intimità: i due protagonisti devono riuscire a tenere in equilibrio questo sistema, senza dimenticarsi di preservare il loro amore, l’intimità. Infatti, in una divertente puntata si concedono un viaggio da soli in montagna e sono coinvolti in un gioco che ha dato il terapeuta.

Quando escono gli ultimi episodi

La serie è composta da otto episodi: i primi cinque sono già disponibili, mentre gli ultimi tre arriveranno il 16 dicembre, a distanza di una settimana dall’uscita dei primi. Chiara Ferragni in una delle sue Storie su Instagram ha annunciato che le puntate più belle saranno proprio le ultime; quindi, non rimane che attendere la loro uscita su Amazon Prime Video.

Come vedere The Ferragnez gratis

The Ferragnez è una esclusiva di Amazon Prime Video, quindi è possibile vederla solo se si è utenti Prime (Amazon Prime Video è incluso nell’abbonamento Amazon Prime). Tuttavia, si potrà vedere gratis The Ferragnez grazie al periodo di prova gratuito messo a disposizione da Amazon per tutti i nuovi abbonati a Prime. Attivando la prova infatti, si otterrà gratuitamente per 30 giorni la possibilità di vedere tutti i contenuti di Amazon Prime Video, per poi decidere se confermare l’abbonamento o disdirlo.

