The Ferragnez - La serie: svelati nuovi dettagli

Una serie televisiva che vede protagonisti l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni e il cantante Fedez, insieme alla loro famiglia e i loro amici. The Ferragnez è il nome della serie televisiva firmata Amazon Original e prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios.

Lo show non-fiction italiano incentrato sulla vita della coppia che è emblema della contemporaneità arriverà presto in streaming sulla piattaforma Prime Video. Intanto, per la presentazione con il poster ufficiale, è stato scelto un fotografo di fama internazionale. David LaChapelle ha ritratto la Ferragni e Fedez tra luci fluo al neon e le guglie del Duomo di Milano. Un poster che ben rappresenta la coppia formata dall’imprenditrice digitale che vanta oltre 25 milioni di follower su Instagram, tanto da essere incoronata da Forbes come Most Powerful Fashion Influencer, e dall’artista poliedrico Fedez, con all’attivo oltre 60 dischi di platino e 13 milioni di follower su Instagram, che ha conquistato anche la televisione con Celebrity Hunted, X Factor e LOL – Chi ride è fuori.

The Ferragnez – La serie: di cosa parla

The Ferragnez – La serie non sarà proprio una serie televisiva, ma piuttosto un docu-reality in cui il pubblico e i fan avranno un accesso esclusivo alla vita quotidiana di Chiara Ferragni e Fedez. Il pubblico potrà così scoprire la famiglia dei Ferragnez in un momento molto particolare della coppia, tra fine 2020 e inizio 2021: la seconda gravidanza di Chiara e la nascita di Vittoria, oltre che la prima partecipazione di Fedez a Sanremo.

Uno sguardo inedito e intimo su Chiara e Fedez, della loro vita con i figli Leone e Vittoria, ma anche del rapporto con le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, con la nonna Luciana e le altre persone vicine alla coppia. Insomma, si potrà scoprire da vicino la famiglia e il loro modo di viverla, tra ironia, passioni, gioie, lacrime e ambizioni.

The Ferragnez: Fedez ambasciatore di Prime Video

La docu-serie di Chiara e Fedez conferma lo stretto rapporto che c’è tra la coppia e Prime Video. Fedez è già stato protagonista di show per la piattaforma di streaming di Amazon, tanto da diventarne il social brand ambassador in Italia.

Fedez ha preso parte come fuggitivo alla prima stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo, ha vestito i panni di arbitro e conduttore di LOL: Chi ride è fuori, mentre la Ferragni è stata una dei giudici della prima stagione di Making The Cut, il fashion contest Amazon Original condotto da Heidi Klum e Tim Gunn, Non è mancato poi il documentario Chiara Ferragni Unposted, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 e disponibile in esclusiva su Prime Video.

The Ferragnez: quando arriva

Lo show The Ferragnez – La serie arriva ovviamente in streaming sulla piattaforma Prime Video di Amazon e per vedere gli 8 episodi bisognerà attendere dicembre 2021.

