The Good Doctor avrà uno spin off

La serie The Good Doctor avrà uno spinoff? A quanto pare sì, stando alle indiscrezioni riportate dalla stampa. La nuova serie si chiamerà The Good Lawyer e sarà il primo spinoff del medical drama lanciato nel 2017 e creato da David Shore sulla base dell’omonima serie sudcoreana. The Good Lawyer porterà sempre la firma di Shore e anche quella di Liz Friedman, anche lei executive producer e co-showrunner di The Good Doctor. Ecco cosa sappiamo al momento del possibile cast, trama e uscita.

La trama di The Good Lawyer

In The Good Doctor (che è giunto alla sesta stagione e si può al momento vedere in streaming su Disney+, Tim Visione, Rai Play e Prime Video) il protagonista è Shaun Murphy, un giovane medico specializzando in chirurgia, autistico e affetto dalla sindrome del Savant, che lavora nel dipartimento di chirurgia di un ospedale.

Nell’episodio intitolato appunto The Good Lawyer, Murphy deve vincere una causa e chiede aiuto a una brillante e giovane avvocata con un disturbo ossessivo-compulsivo, Joni DeGroot. I due personaggi sono dunque accomunati dal fatto di dover fare i conti con una condizione che da una parte causa loro delle difficoltà in ambito relazione e personale e dall’altra li rende particolarmente capaci e acuti nei rispettivi lavori.

Lo spinoff The Good Lawyer dovrebbe appunto essere interamente dedicato a Joni DeGroot. Per quello che gli spettatori hanno potuto conoscere di lei fino a questo momento, Joni ha circa vent’anni e non vuole essere trattata in modo diverso per via del suo disturbo ossessivo compulsivo. Anzi, proprio grazie a questo riesce spesso ad approcciare i casi di cui si occupa da un punto di vista inedito e vincente.

Il cast di The Good Lawyer

La protagonista di The Good Lawyer sarà Kennedy McMann, nei panni dell’avvocata Joni DeGroot. L’attrice, tra l’altro, in passato ha raccontato di aver fatto i conti nella propria vita con un disturbo ossessivo compulsivo, proprio come il personaggio che interpreterà. L’ex star di Desperate Housewives Felicity Huffman sarà invece la co-protagonista: interpreterà Janet Stewart, avvocata di lunga data dallo spirito arguto.

The Good Lawyer in streaming

È ancora presto per sapere quando e dove sarà possibile vedere The Good Lawyer in Italia. Il progetto è stato annunciato per la prima volta nell’agosto 2022 e all’epoca era già in fase di sviluppo. Le protagoniste dello spin-off McMann e Huffman compariranno in un episodio della sesta stagione di The Good Doctor, in onda negli Stati Uniti il prossimo 6 marzo: a quanto pare la puntata farà da "ponte" tra la serie originale e il nuovo spinoff in arrivo, introducendolo ufficialmente al pubblico.