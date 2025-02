The Sandman, ecco cosa succede dopo le accuse a Neil Gaiman

Fonte foto: Netflix/Twitter

Quello che una parte del pubblico temeva è successo: dopo le accuse mosse nei confronti di Neil Gaiman, le serie tv che portano la sua firma hanno subìto una definitiva battuta di arresto. Tra queste sembra esserci anche The Sandman, che, come ha annunciato Netflix pochi giorni fa, si concluderà con la stagione 2. La serie tv fantasy è co-ideata e prodotta esecutivamente da Gaiman, che è anche autore del fumetto cult da cui la storia è adattata. Gaiman da alcuni mesi è però al centro di un grave caso giudiziario: otto donne lo hanno accusato di violenza sessuale e abusi. L’uomo si è dichiarato innocente.

The Sandman stagione 2: cosa sappiamo

In seguito alle accuse rivolte a Gaiman, la diffusione di alcune opere che portano la sua firma ne ha risentito. La casa editrice statunitense Dark Horse Comics, ad esempio, ha dichiarato che non avrebbe più pubblicato opere dell’autore. È stata interrotta inoltre la pubblicazione della serie I ragazzi di Anansi.

Per quanto riguarda la tv, come già accennato The Sandman si concluderà con la seconda stagione, che uscirà su Netflix nel corso del 2025 (la data esatta non è ancora nota). Non è chiaro se ciò sia in qualche misura legato anche alla vicenda giudiziaria che coinvolge il suo creatore.

Netflix ha lasciato intendere il contrario, cioè che la decisione di chiudere la serie con la stagione 2 sia avvenuta in tempi non sospetti, prima dell’inizio delle riprese: «La serie The Sandman si è sempre concentrata esclusivamente sulla storia di Sogno e, nel 2022, quando abbiamo esaminato ciò che rimaneva di Sogno nei fumetti, sapevamo di avere abbastanza materiale solo per un’altra stagione», ha scritto il co-ideatore e showrunner Allan Heinberg.

«Siamo estremamente grati a Netflix per aver riunito di nuovo tutta la squadra e per averci dato il tempo e le risorse per realizzare un adattamento fedele in un modo che speriamo possa sorprendere e deliziare i lettori fedeli dei fumetti così come i fan del nostro show», ha concluso.

La seconda stagione sarà composta da 12 puntate.

Dream’s journey has all been building to this. The story of THE SANDMAN comes to its epic conclusion in 2025, only on Netflix. pic.twitter.com/IwDbohR74U — The Sandman (@Netflix_Sandman) January 31, 2025

Good Omens 3, cosa succede adesso alla serie tv?

Un’altra serie tv che porta la firma di Neil Gaiman è Good Omens, disponibile su Prime Video. Le prime due stagioni sono già visibili sulla piattaforma, mentre a dicembre 2023 era stato annunciato che sarebbe stata realizzata anche una terza e ultima stagione, che doveva essere scritta e prodotta appunto da Gaiman.

In seguito alle accuse di violenza sessuale, la produzione di Good Omens 3 è stata però sospesa. Quando Gaiman ha deciso di fare un passo indietro e di uscire dalla produzione della serie tv, Prime Video ha comunque optato per un cambio di programma: non ci sarà più una stagione 3 di Good Omens, ma un unico, lungo episodio conclusivo di un’ora e mezza.

Secondo altre testate del settore, Disney+ avrebbe deciso a sua volta di sospendere la produzione della serie tv tratta da Il figlio del cimitero, opera del 2008 a firma di Gaiman. La ragione è sempre da cercare nello scandalo scoppiato intorno all’autore.