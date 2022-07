The Handmaid's Tale 5: addio a un volto noto del cast

L’appuntamento con The Handmaid’s Tale 5 ha una data. La serie tv statunitense, che ha esordito nel 2017 ed è basata sul celebre romanzo distopico di Margaret Atwood, tornerà infatti con la quinta stagione a settembre. Ma non sarà tutto come prima: nel cast c’è grande una novità.

Come confermato da Variety, l’attrice Alexis Bledel non è tornata sul set della serie e dunque non comparirà nei nuovi episodi di prossima uscita. Bledel, nota soprattutto per il ruolo di Rory in Una mamma per amica, in Il racconto dell’ancella (questo il titolo in italiano) fin dalla prima stagione ha vestito i panni di Emily-Ofglen (o Diglen, nella versione doppiata). Ex docente universitaria di biologia cellulare, sposata con una donna e mamma di un bambino entrambi fuggiti in Canada, Emily è amica della protagonista, June, anche se inizialmente tra le due c’è una certa (comprensibile) diffidenza.

Chi è Emily nella serie

Nella prima stagione, infatti, June conosce Emily perché quest’ultima le viene "assegnata" come compagna di compere (alle ancelle non è consentito uscire di casa da sole, ma soltanto in coppia). Durante le loro passeggiate, Emily sembra molto pia e devota: per questo June inizialmente non si fida di lei. Xon il tempo in realtà la protagonista capisce che quella di Emily è semplice apparenza. Le due diventano amiche e, anzi, è proprio Emily a parlare per la prima volta a June del Mayday, movimento di resistenza clandestino.

Perché Alexis Bledel lascia la serie

Bledel, che negli ultimi anni ha ricevuto quattro nomination agli Emmy e un premio per la sua interpretazione in The Handmaid’s Tale, ha motivato così la decisione di lasciare la serie: «Dopo averci pensato a lungo, ho sentito che era arrivato il momento di allontanarmi da The Handmaid’s Tale. Sarò per sempre grata a Bruce Miller (il creatore della serie, ndr) per aver scritto scene così veritiere e profonde per Emily, e a Hulu, MGM, il cast e la troupe per il loro supporto».

Quando esce The Handmaid’s Tale 5

A parte Bledel, il resto del cast è invariato e tornerà in The Handmaid’s Tale 5 il 14 settembre 2022 in streaming su Hulu. In Italia la stagione sarà mandata in onda successivamente prima su TIMvision e poi su Prime Video.

Cosa succede in The Handmaid’s Tale 5

Nella quinta stagione June dovrà affrontare le conseguenze dell’uccisione del comandante Waterford. In alcune immagini distribuite in anteprima, la vediamo fissare rabbiosamente in camera: la lotta non è finita, insomma.

Intanto Serena, diventata vedova, tenta di migliorare la sua immagine a Toronto. Mentre l’inquietante influenza di Gilead si insinua persino in Canada, il comandante Lawrence collabora con zia Lydia per cercare di riformare il governo teocratico e totalitario e di prendere il potere.