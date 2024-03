The Idea of You, tutto sul nuovo film con Anne Hathaway

Fonte foto: Prime Video

L’amore tra una madre single quarantenne, Solène, e un cantante ventiquattrenne, Hayes. È questo il cuore del film romantico The Idea Of You, in uscita prossimamente su Prime Video e tratto dall’omonimo e acclamato romanzo di Robinne Lee, pubblicato nel 2017 e a quanto pare ispirato a Harry Styles e agli One Direction. La protagonista è interpretata da Anne Hathaway, nota tra le altre cose per i suoi ruoli in Il diavolo veste Prada, Il cavaliere oscuro – Il ritorno, Interstellar e Rachel sta per spostarsi, per il quale è stata candidata per la prima volta agli Oscar nella categoria migliore attrice.

Dal libro al film: la trama di The Idea Of You

Robinne Lee è un’attrice statunitense, classe 1974, nota soprattutto per i suoi ruoli nei film Cinquanta sfumature e Sette Anime. Nel 2017 passa dal cinema all’editoria e fa il suo debutto con il libro The Idea of You, che negli Stati Uniti ottiene subito un grande successo. A quanto pare il personaggio maschile del libro, una giovanissima e amatissima pop star di fama mondiale, è modellata su Harry Styles, cantautore (e poi anche attore) inglese che ha avviato la sua carriera nella boy band One Direction.

Nel film il ventiquattrenne Hayes Campbell (interpretato da Nicholas Galitzine) è il cantante di una boy band chiamata August Moon, il cui successo a livello globale non ha eguali. Hayes incontra casualmente Solène (interpretata da Anne Hathaway) al Coachella Music Festival. La donna sta accompagnando la figlia adolescente al concerto dopo che il suo ex ha rinunciato all’ultimo minuto.

Tra i due scocca immediatamente una scintilla che dà il via a un’appassionata relazione. La fama di superstar di Hayes, però, mette inevitabilmente la coppia sotto i riflettori. Una popolarità inaspettata che, presto Solène se ne renderà conto, non è facile da gestire.

Gli August Moon esistono davvero?

La boy band August Moon non esiste davvero, nel senso che è stata inventata per il romanzo ed è poi stata creata tale e quale per il film. Ma, come talvolta accade, la finzione sta contaminando la realtà. Gli August Moon infatti adesso hanno delle pagine social ufficiali e rilasciano musica, come se fossero una vera band.

Dance Before We Walk è il loro singolo di debutto, tratto dalla colonna sonora del film, e uscirà il 2 maggio 2024 per Arista Records. È già disponibile sulle piattaforme digitali. A parte Hayes, la boy band è composta da Oliver (interpretato da Raymond Cham Jr), Simon (Viktor White), Rory (Dakota Adan) e Adrian (Jaiden Anthony).

Il cast di The Idea of You

Come accennato, Solène è interpretata da Anne Hathaway, mentre il cantante degli August Moon, Hayes, è interpretato da Nicholas Galitzine. Britannico, classe 1994, Galitzine ha recitato recentemente in Cenerentola, Purple Hearts e Rosso, bianco & Sangue blu. Alla carriera da attore ha abbinato quella da cantante, dato che nel 2017 ha pubblicato il singolo Honey e nel 2022 il singolo Comfort.

Il film è diretto da Michael Showalter, già noto per titoli come Hello My Name is Doris (2015) e The Big Sick (2017). Showalter ha anche firmato la sceneggiatura insieme a Jennifer Westfeldt. Nel cast del film ci sono inoltre Ella Rubin, Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall, Mathilda Gianopoulos, Raymond Cham Jr., Jaiden Anthony, Viktor White e Dakota Adan.

Quando esce il film The Idea Of You

Il film The Idea Of You dura 115 minuti e sarà presentato in anteprima mondiale al SXSW Festival il 16 marzo 2024. Il debutto su Prime Video è invece fissato per il 2 maggio 2024.