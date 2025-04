The Jackal pronti per Pesci piccoli 2: anticipazioni e data di uscita

Ideata e prodotta dalla content factory The Jackal, la seconda stagione di Pesci piccoli sta per tornare in streaming: le cose da sapere su cast, trama e data di uscita

Fonte foto: Prime Video

Ha una data di uscita su Prime Video la seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie comedy prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video. La prima stagione era stata accolta positivamente dal pubblico e dalla critica, vincendo nel 2024 anche il Ciak d’oro per la Migliore serie pubblico under 30. Il debutto in streaming dei nuovi episodi sarà anticipato da un appuntamento dal vivo con i protagonisti Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru, e con Martina Tinnirello e il regista e autore Francesco Ebbasta, durante la XXV edizione di Comicon Napoli. In quell’occasione saranno presentate in esclusiva le prime immagini della seconda stagione, dopodiché non resterà che far partire ufficialmente il conto alla rovescia.

Pesci piccoli stagione 2: la trama

La serie Pesci piccoli (Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget è il titolo completo) è ideata e prodotta dalla content factory The Jackal, e infatti i protagonisti della storia sono alcuni dei volti più noti di questo collettivo comico napoletano: Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru.

I quattro vestono i panni dei dipendenti di una piccola e sgangherata agenzia pubblicitaria. Nella prima stagione, che è uscita su Prime Video nel 2023, il pubblico li ha visti alle prese con micro-influencer, clienti bizzarri e richieste assurde, oltre che con qualche immancabile problema sentimentale e professionale.

Cosa succederà nella seconda stagione? La nuova manager Greta (interpretata da Martina Tinnirello) è determinata a spingere l’azienda verso sfide su scala nazionale e ha dalla sua la complicità del producer Fabio. Aurora supera un addio e vuole concentrarsi sulla sua carriera, mentre Fru e Ciro affrontano i loro traumi imparando sempre più ad accettarsi.

La seconda stagione di Pesci Piccoli, aggiunge Prime Video in una nota, «si immerge nel racconto dei molteplici modi di accettare una vita diversa dai modelli di perfezione con cui i millennial sono cresciuti».

Il cast di Pesci piccoli stagione 2

Oltre agli interpreti già citati, che torneranno nella seconda stagione, il cast di Pesci Piccoli nella stagione 1 ha incluso anche Giovanni Anzaldo, Veronica Mazza, Dino Porzio, Mario Zinno, Gianni Spezzano, Sara Penelope Robin, Alessia Santalucia, Francesca Romana Bergamo, Sergio Del Prete e Gabriele Vagnato.

L’idea della serie è di Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, che firmano anche la sceneggiatura con Alessandro Bosi e Mary Brugiati. Ebbasta e Grespan sono anche i registi con Danilo Carlani e Alessio Dogana.

Pesci piccoli 2: quando esce in streaming?

Come accennato, Prime Video presenterà in esclusiva alla XXV edizione di Comicon Napoli le prime immagini della seconda stagione di Pesci Piccoli. Saranno presenti per incontrare il pubblico anche lo sceneggiatore e regista, e i protagonisti. L’appuntamento è per venerdì 2 maggio 2025 presso l’Auditorium della Mostra d’Oltremare.

A quel punto, non resterà che attendere l’uscita in streaming: la seconda stagione di Pesci Piccoli sarà disponibile solo su Prime Video dal 13 giugno 2025. La stagione 2 è composta da otto episodi.