The Killer di David Fincher: quando esce?

Fonte foto: Netflix

Ieri, 3 settembre, tra i protagonisti a Venezia c’è stato anche The Killer, l’attesissimo film di David Fincher basato sull’omonima graphic novel francese di Luc Jacamon e Matz pubblicata tra il 1998 e il 2013. Il film è in concorso per vincere il Leone d’oro all’80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica. Il thriller, che dura poco meno di due ore, verrà poi distribuito in alcuni cinema selezionati e approderà infine su Netflix. La data del debutto in streaming è già stata annunciata, così come sono già stati pubblicati da qualche giorno trailer e locandina.

The Killer, il film: cosa sappiamo

L’attesa nei confronti di The Killer si deve prima di tutto alla fama del suo regista. David Fincher in passato ha messo la firma su opere di straordinario successo, come Fight Club, Zodiac, The Social Network e Il curioso caso di Benjamin Button. Non è la prima volta che Fincher collabora con Netflix (in passato ha realizzato House of Cards e Mindhunter) e The Killer è stato prodotto nel contesto di un accordo quadriennale tra il regista e il colosso dello streaming.

Fincher aveva iniziato a lavorare a questo film nel 2007: all’epoca il protagonista doveva essere Brad Pitt e Paramount+ doveva occuparsi della realizzazione. Le cose sono però andate diversamente. Per la sceneggiatura il regista ha collaborato con Andrew Kevin Walker, che era già stato co-autore di Se7en, un altro celebre e apprezzato film di Fincher.

Il cast di The Killer

Il protagonista di The Killer è Michael Fassbender che interpreta, appunto, il killer attorno a cui ruota la trama. L’attore irlandese è noto soprattutto per i suoi ruoli in Hunger, Shame, 12 anni schiavo e Steve Jobs. Questi ultimi due film gli sono valsi una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista nel primo caso e come miglior attore protagonista nel secondo. Nel cast ci sono poi Arliss Howard, Charles Parnell (nel ruolo di Hodges), Kerry O’Malley (Dolores), Sala Baker (Brute), Sophie Charlotte (Magdala), Tilda Swinton, Gabriel Polanco ed Emiliano Pernia.

The Killer: la trama

Il film The Killer ha per protagonista un sicario a contratto che, appostato nell’ombra, attende il suo bersaglio. L’uomo è solitario, freddo, metodico e privo di scrupoli e rimpianti. Eppure, più a lungo aspetta la sua vittima, più ha la percezione di perdere lucidità e sangue freddo. Una crisi psicologica in piena regola che, accompagnata da una inedita (fino a quel momento) presa di coscienza, rendono difficile portare a termine i lavori affidatigli dai suoi clienti.

«Fassbender è una star gigantesca pronta a esplodere nel mondo e cerca i ruoli in cui può sfruttare i suoi lati caratteriali», ha dichiarato in passato in un’intervista a Variety il presidente della divisione film di Netflix, Scott Stuber. «In termini di opportunità, guardate quello che David ha fatto con il suo talento durante tutta la sua carriera e come sia capace di portare gli attori a dare sempre il massimo. La combinazione di questi due aspetti ci elettrizza».

The Killer in streaming

Il film The Killer sarà visibile in streaming su Netflix il 10 novembre 2023.