Sono trascorsi venticinque anni da quando The Truman Show, celebre film di Peter Weir e con Jim Carrey protagonista, è uscito al cinema. In un’epoca in cui tanti vecchi classici vengono ri-raccontati a riadattati per il piccolo schermo, questo grande cult degli anni Novanta non fa eccezione. La domanda, dunque, è d’obbligo: The Truman Show diventerà una serie tv? A mettere la pulce nell’orecchio degli spettatori è stato Andrew Niccol, sceneggiatore del film, che ha recentemente concesso un’intervista a ScreenRant.

Il sequel di The Truman Show

Niccol in particolare ha parlato della possibilità di fare un sequel del film The Truman Show, spiegando che in passato tra le opzioni messe sul tavolo (ma senza esiti concreti) ci sono stati un musical e una serie tv. Lo sceneggiatore si è poi dilungato su quest’ultimo punto, lasciando galoppare l’immaginazione: «Quando si tratta di una forma d’arte diversa, non credo che si tolga qualcosa all’originale. Nella mia versione di una serie ho pensato che sarebbe stato divertente se, dopo che Truman ha attraversato il cielo, il pubblico avesse chiesto a gran voce di continuare; cosa che si percepisce alla fine del film».

«Immagino che ci sarebbe una rete con più canali che hanno tutti come protagonista un soggetto nato nello show», ha aggiunto Niccol nell’intervista, raccontando quella che secondo lui sarebbe stata una buona trama per la serie tv sequel. «Se lo ambientassi a New York, ci sarebbe una ragazza che vive nell’Upper East Side, un ragazzo di Harlem, un bambino di Chinatown, eccetera. Dato che sarebbero tutti sul loro canale e si muoverebbero nei rispettivi ambienti, non si incontrerebbero mai. Ma alla fine della prima stagione, il ragazzo di Harlem e la ragazza ricca finirebbero per essere attratti l’uno dall’altra. Entrambi percepirebbero che l’altro si comporta in modo diverso da chiunque altro abbiano mai incontrato… perché per la prima volta hanno incontrato qualcuno che non sta recitando! Nella seconda stagione, la rete cercherebbe disperatamente di stroncare la loro storia d’amore».

Insomma, come si intuisce dalla dichiarazione, quelle di Niccol sono più che altro ipotesi e divagazioni: non c’è al momento nessun progetto concreto di una serie tv su The Truman Show. Ma non è escluso che ai fan storici del film, e non solo, un seguito a puntate potrebbe piacere molto!

The Truman Show in streaming

The Truman Show, al momento disponibile in streaming su Netflix, è stato candidato a tre Premi Oscar nel 1999 e ha ricevuto tre BAFTA e tre Golden Globe. Il film racconta la storia di un uomo di trent’anni, Truman Burbank, che scopre che la sua intera vita fino a quel momento è stata una messinscena. Senza saperlo, infatti, è il protagonista di uno show televisivo sulla sua vita: una emittente tv lo ha adottato alla nascita, perché la madre naturale lo aveva abbandonato, e ha costruito un mondo (o meglio, un set) su misura per lui.