The Umbrella Academy 3: quando uscirà la nuova stagione

Nonostante la seconda stagione di The Umbrella Academy sia stata pubblicata da poche settimane su Netflix, il pubblico non vede l’ora di godersi i nuovi episodi, anche perché si è conclusa con un vero e proprio finale sospeso (in gergo cliffhanger) che lascia irrisolte molte questioni.

L’ultimo episodio è terminato con gli Hargreeves che vengono catapultati nel 2019 e scoprono, non solo che Mr. Hargreeves e Ben sono vivi, ma che l’Umbrella Academy è stata sostituita dalla Sparrow Academy. Inoltre, nelle ultime scene gli spettatori hanno notato un enorme cubo verde fluttuare nell’aria e questa apparizione ha dato vita a numerose interpretazioni. La serie ispirata all’omonima graphic novel di Gerard Way ha quindi ancora tanto da raccontare. Naturalmente non ci sono notizie ufficiali da parte della produzione ma non mancano le anticipazioni e si può già ipotizzare un’eventuale trama, oltre ai nomi degli attori che rivedremo sullo schermo.

The Umbrella Academy 3: di cosa parlerà?

La terza stagione non è ancora stata ufficializzata da Netflix. Nonostante ciò, lo showrunner Steve Blackman ha svelato alcune anticipazioni sulla trama: “Trarrà alcuni elementi dal graphic novel ma andremo anche in una direzione diversa, come facciamo sempre. Ma la cosa bella è che Gerard sta già lavorando al prossimo volume e condivide con me la direzione che intende prendere. Ci teniamo davvero in stretto contatto“. Gerard Way è l’autore dell’omonimo libro, nonché il frontman dei My Chemical Romance. Insieme a lui era stata concordata anche la fine della seconda stagione, che coincide perfettamente con il finale del fumetto “The Umbrella Academy: Oblivion”.

Quindi la continuità tra libro e serie tv è in parte assicurata, ma, come anticipato, ci saranno anche delle novità che si svincoleranno dal fumetto. In un’intervista con TV Guide, lo showrunner ha rivelato che nella terza stagione si darà più spazio alla figura di Sir Reginald, l’alieno dalle sembianze di essere umano che ha adottato e riunito i membri dell’Umbrella Academy ma ha salvato diversi altri bambini, che finora non abbiamo conosciuto.

Nelle nuove puntate si cercherà di capire meglio qual è la sua missione sulla Terra e di conseguenza si spiegherà qual è la storia dei bambini che lui stesso ha salvato e soprattutto si farà luce sui restanti piccoli nati nella stessa notte degli Hargreeves . Che fine hanno fatto?

Ci sono anche altri dubbi da chiarire: alla fine della seconda stagione è apparso un cubo fluttuante ma nessuno ha spiegato il suo valore, che potrebbe quindi essere svelato nei nuovi episodi. Infine, si cercherà di capire cosa è la Sparrow Academy.

The Umbrella Academy 3: chi sarà nel cast?

Oltre alla trama, la curiosità del pubblico ruota attorno al cast. Nella terza stagione dovrebbe essere riconfermata la famiglia Hagrevees al completo. Quindi rivedremo Ellen Page (nel ruolo di Vanya Hargreeves), Emmy Raver-Lampman (Allison Hargreeves), Aidan Gallagher (Cinque) Tom Hopper (Luther Hargreeves), David Castañeda (Diego Hargreeves), Robert Sheehan (Klaus Hargreeves) e Justin H. Min (Ben Hargreeve o il suo alter ego).

Ritroveremo anche Colm Feore, l’attore che interpreta Reginald. Probabilmente non apparirà più Kate Walsh nel ruolo di The Handler, che è stata uccisa. Anche questa è solo un’ipotesi, infatti il suo personaggio è già resuscitato una volta.

The Umbrella Academy 3: uscita

Naturalmente manca ancora tanto tempo ad un’eventuale pubblicazione della terza stagione. Ricordiamo che tra la prima e la seconda sono trascorsi ben 17 mesi e ora le riprese delle serie tv in generale faticano a riprendere a causa del Covid-19. Tenendo conto di tutti questi eventi, sicuramente non vedremo le nuove puntate prima della fine del 2021.

Nel frattempo, però possiamo goderci le precedenti stagioni su Netflix. Basta collegarsi alla piattaforma da qualsiasi dispositivo abilitato, come le smart tv, e cercare il titolo nella apposita barra di ricerca. La puntata partirà automaticamente e a quel punto non rimarrà che addentrarsi nelle entusiasmanti vicende della famiglia Hagrevees.