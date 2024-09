The Watcher: a che punto è la seconda stagione?

Fonte foto: Victoria Stevens/Netflix

Nel novembre 2022 The Watcher è stata rinnovata per una seconda stagione. La prima stagione della serie tv mystery thriller era uscita su Netflix circa un mese prima e raccontava l’inquietante storia di una coppia che, dopo essersi trasferita in una nuova casa, comincia a ricevere raccapriccianti lettere di uno stalker che si firma come “the Watcher” – una vicenda vagamente ispirata a fatti realmente accaduti nel 2018. Dall’annuncio del rinnovo sono passati quasi due anni: a che punto è la produzione dei nuovi episodi?

The Watcher 2: novità e aggiornamenti

Al momento non ci sono notizie incoraggianti in merito alla seconda stagione di The Watcher: la produzione, infatti, è attualmente ferma. Ma a quanto pare non sono soltanto i fan della serie tv a volerne sapere di più.

Durante il Toronto International Film Festival, intervistata da Entertainment Weekly, l’attrice Naomi Watts – protagonista della serie tv insieme a Bobby Cannavale – ha detto di essere a sua volta in attesa di comunicazioni da parte della produzione: «Non ho aggiornamenti, qualora ci fossero. Vorrei tanto averne. È stato così divertente, vero? Non ho alcuna novità, temo».

Già in passato Watts era stata interpellata sul futuro della serie tv, sempre senza poter fornire alcun aggiornamento in merito. Intervistata da EW qualche tempo fa, ad esempio, l’attrice aveva detto: «A essere sinceri, abbiamo lasciato la casa, quindi non so se torneremo. Non so quale sia il piano, quindi non posso dare una risposta concreta, mi dispiace».

La seconda stagione di The Watcher si farà?

Creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, The Watcher ha riscosso un certo successo su Netflix, diventando uno dei titoli più visti sulla piattaforma nelle settimane dopo l’uscita. Per questo non aveva stupito la decisione, arrivata poche settimane dopo la data del debutto, di rinnovare lo show per un nuovo ciclo di episodi.

A due anni di distanza da quel momento, però, e senza nessun aggiornamento concreto sulla produzione della seconda stagione, gli spettatori si chiedono se The Watcher avrà davvero un seguito.

Già all’inizio del 2024 la testata Deadline aveva pubblicato una lista di show Netflix la cui uscita sulla piattaforma sarebbe slittata dal 2024 al 2025. Tra i titoli compariva anche The Watcher. L’ulteriore conferma era arrivata dalla Ryan Murphy Productions di Murphy, uno dei due creatori della serie, che aveva pubblicato sui social una lista degli show “di casa” in uscita nel 2024: di The Watcher non c’era traccia.

Intervistato da Radio Time nello stesso periodo, il produttore esecutivo Eric Newman aveva detto di essere entusiasta rispetto alla prospettiva di un’altra stagione di The Watcher. «Questo è tutto ciò che posso dire. Vorrei dire di più, ma non posso», aveva aggiunto.

Per immaginare una data di uscita di The Watcher 2 nel 2025, però, almeno la pre-produzione della serie tv dovrebbe iniziare entro la fine del 2024. Considerando che mancano solo quattro mesi all’anno nuovo e che non ci sono notizie concrete in merito all’inizio dei lavori, il futuro della serie tv resta un’incognita.