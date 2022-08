This Is Us: ecco i momenti preferiti dai fan

Quando si guarda un episodio di This Is Us, una cosa è certa: bisogna tenere un fazzoletto pronto per asciugare le lacrime, che siano di commozione, di tristezza, di nostalgia o di gioia. L’acclamata serie statunitense creata da Dan Fogelman, composta da 6 stagioni, è disponibile su Prime Video e Disney+.

La trama si svolge su più piani temporali. Nel 1980 Jack e Rebecca sono una coppia di giovani sposi la cui vita prende una piega inaspettata quando lei rimane incinta di tre gemelli. Uno dei neonati muore durante il parto e la coppia decide di adottare un terzo bambino che è stato abbandonato proprio quel giorno in ospedale. Trentasei anni più tardi, i tre fratelli sono grandi e conducono le proprie vite in città diverse. Il racconto delle loro storie spesso include flashback della loro infanzia e anche anticipazioni del futuro: in ogni caso, i momenti emozionanti non mancano. Eccone alcuni.

La presentazione

Nell’episodio pilota i vari personaggi – Rebecca e Jack da giovani e i tre figli ormai adulti – vengono presentati individualmente, così da iniziare a capire come procedono le vite di ciascuno e quali sono le loro paure e i loro desideri. Solo alla fine dell’episodio, però, appare chiari che stiamo seguendo la storia su due piani temporali diversi.

Il padre di Randall

Nell’episodio 16 della prima stagione Randall riesce a rintracciare il padre biologico William, che è vivo. Il rapporto tra i due, tutto da ricostruire, sarà pieno di momenti commoventi: uno di questi è sicuramente la scoperta della malattia incurabile di William.

Domenica del Super Bowl

Uno dei momenti più strazianti dell’intera serie riguarda senza dubbio la scomparsa di Jack. Gli spettatori hanno scoperto già da molte puntate, con un altro colpo di scena non da poco, che Jack è morto (ma non si sa come né quando) e Rebecca ha un altro compagno. L’episodio in cui si racconta come Jack perde la vita è davvero strappalacrime.

Il sogno della casa nel bosco

Nella quarta stagione i tre fratelli, riuniti nella casa nel bosco di famiglia, ritrovano una scatola che contiene alcuni oggetti di quando erano adolescenti. Dentro c’è anche un disegno della casa che Jack avrebbe voluto costruire: come si vede in un flashforward, questo progetto verrà poi realizzato da Kevin.

Lite tra fratelli

I rapporti tra Randall e Kevin sono spesso stati difficili, ma in questo episodio (Sconosciuti: seconda parte) i due hanno un durissimo scontro sulla salute della madre, che inizia a soffrire di Alzheimer. Randall vuole che la donna si ricoveri in una clinica, ma Kevin non è d’accordo. La lite poi degenera: Randall dice che il padre Jack è morto vergognandosi di Kevin, che ribatte che il padre non avrebbe mai dovuto portarlo a casa dall’ospedale.

Il coming out di Tess

Tess attraversa una fase di crisi e cambiamento: ha le sue prime mestruazioni e si rende conto di essere lesbica, o meglio, si rende conto che è arrivato per lei il momento di parlarne. Si confida prima con sua zia e in seguito con i genitori, ricevendo un grande sostegno.